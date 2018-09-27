9 yıl önce katliamdan kurtulan Remziye hukuk fakültesini kazandı

9 yıl önceki katliamdan sağ kurtulan Remziye Çelebi, hukuk fakültesini kazandı. Remziye Çelebi 17 yaşında pırıl pırıl bir genç kız... Bilge Köyü’ndeki o kara gecede hamile annesini ve babasını kaybetti... Geride kalan 8 kardeşten Remziye, İstanbul’da okutuldu. İşte umudun, azmin ve başarının hikayesi.

Bugün size bu ülkeden hala umudu kesmemeniz için Remziye'nin hikayesini anlatacağım. Dikkatli okuyucularımız bundan birkaç ay önce Remziye'yle ilk kez buluştuğum röportajımızı hatırlayacaklar. O zaman Remziye Darüşşafaka'da üniversite sınavlarına hazırlanıyordu. Mardin'de Bilge Köyü katliamında annesini ve babasını kaybeden Remziye, ertesi sabah kendisine sunulan bir fırsatla hayatını değiştirdi. 8 yaşında geldiği yatılı okulunda, Türkiye'nin en değerli üniversitelerinin birinde, hep hayalini kurduğu mesleği okumak için hak kazandı ! Üniversitedeki ilk gününde Remziye'nin yanında yine biz vardık.

Bu gözlerinden zaman zaman bir hüzün dalgası geçen, çalışkan ve iyi yürekli genç kızı sizin de yalnız bırakmayacağınızı biliyoruz. Üniversitenin heyecan verici günlerinde Remziye yine yalnız yürümeyecek.

– Biz şu anda nerede bulunuyoruz Remziye?

Kazandığım üniversitede bulunuyoruz! Koç Üniversitesi Hukuk Bölümü, kampüsün merdivenlerinde oturuyoruz. Bundan sonraki bir kaç yılımı burada geçireceğim.

– Müthiş bir haber bu! Hayallerin gerçek oldu yani… Bugün ayrıca özel bir gün.

Evet, bugün okulun ilk günü J beni yalnız bırakmadınız, çok teşekkür ederim. Bugün üniversiteli oldum artık.

– Asıl biz sana teşekkür ederiz. Nasıl bir gündü bugün ?

Sabahtan beri okulun işleyişi ile sunumları dinledik, oryantasyon günü bugün. Her yeri gezdik. Çok heyecanlıydı.

İLK TERCİHİMİ KAZANDIM

– Üniversite sınavına girerken heyecanlandın mı ?

Çoook heyecanlandım hem de ! İnanılmaz bir stres. Bir de ülkemizde üniversite öğrencisi olmak diye bir şey var. O son gece mesela, dayanılır gibi değil. Allah'ım emeğimin karşılığını alayım diyorsun… Çok iyi de geçmemişti sınavım, o kadar mutlu oldum ki sonuç gelince… Demek ki ümitsizliğe kapılmamak gerekiyormuş. İlk sırada Koç Hukuk yazmıştım, işte şimdi buradayım.

– Üniversite sınav sonucu geldi, ilk kimi aradın ?

İlk ailemle paylaştım, köydeydim zaten. İnternete giremedim orada, arkadaşlarımdan öğrendim. Çok mutlu oldular tabii! Daha önce köyümüzden üniversite mezunu yok, ilk ben olacağım inşallah.

– Neden burayı istemiştin ?

İstanbul'un dışına çıkmak istemedim. Bence Koç Hukuk kendi alanında Türkiye'nin en iyisi. Müthiş olanaklar sunuyor, kulüpler olsun, aktiviteler olsun. Mesela bu sabah mahkeme salonunu gezdik, bire bir mahkeme salonu var burada. İnanılmaz bir kütüphanesi var, bugün onu da gördük. Hayatımın ikinci eşiğini burada atlayacağım, hissediyorum.

– Hiç şüphem yok ! Sen hem çok çalışkan hem çok iyimser birisin, arada bir gözlerinden bir hüzün dalgası geçse de, pes etmiyorsun Remziye…

Yaşadığımız şeyler ne kadar kötü olmaya itse de, ben iyi olmayı seçiyorum. Bu yüzden insanlara yardım etmeyi de çok seviyorum, bu sonradan öğrenilecek bir şey de değil. Ben gördüm geçirdim sonuçta, kendime olmasını istemediğim bir şeyi başkasına yaşatamam. Hiç kimsenin hayatı dört dörtlük değil, asla pes etmesinler gençler de. Pes edecekleri zaman devam etmek için bir sebep bulsunlar, mutlaka bulsunlar o nedeni, illa vardır.

– Ne hayal ediyorsun mezun olunca ?

Avukat olup insanları savunmak istiyorum. Benim için hukukun tıptan hiç farkı yok; evet o hayatını kurtarıyor ama sen de haksızlıkların önüne geçerek hayat kurtarıyorsun…

En trajik an… En büyük fırsat…

– Senin hikayen 10 yıl önce Mardin'in Bilge Köyü'nde başlamıştı. Ne yazık ki Bilge Köyü katliamında anneni, babanı kaybettin…

Doğru. 2009 yılı, Mayıs ayıydı. Çok hatırlamak istemediğim günler ama… şans eseri ben o geceden hiç yara almadan kurtuldum. O gece akrabalarımızdan biri, bir nişan kutlaması sırasında öfkeyle bütün köye silah açtı. Annem babam da dahil. Annem hamileydi hatta. Ben o sırada kardeşlerimle evdeydim, uyuyorduk. Hatırladığım kadarıyla uyandım ama rüya görüyorum sanıp tekrar uyudum. Asıl ertesi sabah çok kötüydü. Bütün köy yetkililer ve gazetecilerle dolmuştu. Ünlü isimler yardım için gelmişti. Aynı anda Darüşşafaka mezunu ve Vakıf'ta görevli Davut Ökütçü de oradaydı. Davut ağabey köyden 5 çocuğa burs ve eğitim şansı sundu, biri de bendim. Hayatımın dönüm noktası o.

– Hayatının en büyük fırsatı en trajik anında başına gelmiş… Ölüm gerçeğiyle de o sırada tanıştın. Anlayabildin mi?

Hayır. Sadece geri dönmeyeceklerini anladım. Davut ağabey İstanbul'a gideceğimizi söyleyince o çocuk aklımla tek düşündüğüm İstanbul'du. 9 kardeşten sadece ben hayatımda ilk kez bir uçağa binerek İstanbul'a geldik.

– Gördüm o fotoğrafları, örgülü saçların var, yine böyle çilli çilli bakıyorsun, çok ürkek…

O kadar olay yaşanmış, ailemi kaybetmişim. Köyümden ilk kez ayrılıyordum. Hiç bilmediğim bir şehre, hiç bilmediğim bir hayata gidiyordum. Hem heyecanlıydım, hem şaşkın. O uçakla 3 kız, 2 erkek çocuk, 5 kuzen geldik Darüşşafaka'ya. Ama erkekler başaramadı, köye döndü. Biz 3 kız devam ettik.

– Üçünüz de mezun oldunuz mu bu yıl?

Yok, diğer 2 kuzenim bu yıl mezun olacaklar, ben hazırlığı atladığım için bu yıl üniversiteye geldim.

Onlar da hukuk istiyor. Şaşırmamak lazım değil mi?

Yaşadığımız olayları fark etmeye başlayınca, uğradığımız haksızlıkları görünce neden ben de bu işin bir parçası olmayayım dedim.

Fırsat eşitliği “Anadolu Bursiyerleri” programından…

Ben seni ilk kez okul forması dışında bir kıyafetle görüyorum… Artık forma yok. Bu konular canını sıkıyor mu?

Özel bir üniversitede okuyorum sonuçta, artık genç kız oldum, bakacağım yani… Yurt yaşamı kolay, ona alışkınım, sonuçta 8 yaşından beri yurtta yaşıyorum ben. Bu hayata ilk defa geliyorum, çünkü bugüne kadar kendi arkadaşlarım dışında hiçbir çevrem olmadı, sosyal aktivitelerimiz hep belli şeylerdi. Burası çok yeni bir dünya. Kolay arkadaşlık kurabiliyorum ama.. yine de biraz ürküyor tabii insan.

Kulüplere bakabildin mi ?

Baktım, dans kulübü ve dalış kulübü ilgimi çekti. Bir de dil öğrenmek istiyorum.

DESTEĞE İHTİYAÇ VAR…

Remziye'cim, okul ücretini Anadolu Bursiyerleri programı karşılayacak. Peki yaşam bursuna ihtiyacın var mı?

Bu programa çok teşekkür ediyorum, pek çok ilden onlarca arkadaşımla beraber bu program sayesinde okuyoruz burada. Fırsat eşitliği denilen şey bu oluyor sanırım! Ama tabii, üniversitede başka desteklere de ihtiyacımız oluyor.

“Ben bir hedef seçtim kendime, eğer başarmak istiyorsanız kendinize bu hedefe ulaşmak için bir neden bulun, bir anlam yani… ben ailem için devam ettim.”

Darüşşafaka yılları nasıldı ?

Geldiğimizde herkes kapıda karşıladı bizi. Yatakhanede ilk defa kendime ait bir yatağım oldu. Herkes çok ilgiliydi, çok yardımcı oldular. Türkçe bile bilmiyordum. Önce dil öğrendim, alt yapım çok yetersizdi, özel derslerle başardım. Sınıfta hatta ağabeyimi aradım, yapamayacağım, al beni dedim. Yok dedi ağabeyim, bu işin geri dönüşü olmaz, almadı.

Başarman için böyle demiştir… Pek çok kişi vazgeçiyor maalesef.

Mutlaka. Onun sayesinde bugün buradayım. Ben bir hedef seçtim kendime, eğer başarmak istiyorsanız size de bunu tavsiye ediyorum. Kendinize bu hedefe ulaşmak için bir neden bulun, bir anlam yani. Benim nedenim ailemdi.

Nasıl ailen Remziye?

Her pes ettiğimde ailem için devam ettim. Annem babam için artık yapılacak bir şey yoktu. Tek yapabileceğim şey dua etmek ve onlara yakışır bir kız olmak. Asıl geride kalanlar, yani kardeşlerim için çalıştım. Onlara hem örnek olmak, hem de maddi manevi yardımcı olmak istiyorum. Az kaldı, yapacağım.

Neyi değiştirmek istiyorsun onların hayatlarında ?

Yaşadığımız köyün çok iyi imkanları yok, onları oradan çıkartmak istiyorum. Onlar Mardin'i bırakmak istemez ama… yanlarında olamasam da orada olduğumu hissettirmek istiyorum.

Anadolu Bursiyerleri Nedir?

2011 yılında Koç Üniversitesi tarafından hayata geçirilen Anadolu Bursiyerleri Programı ilk senesinde, Anadolu'nun çeşitli illerinden başarılı ve ihtiyaç sahibi 14 öğrenciye tam burslu eğitim görme imkânı sundu. Programa katılan yeni bağışçıların ve desteklerini sürdüren mevcut bağışçıların katkılarıyla 2017 yılında Anadolu Bursiyerleri sayısı 376 öğrenciye ulaştı. Program bu yıl ülkenin dört bir yanından 4200'ü aşkın başvuru aldı. Başvuru sayısının her yıl artması ve yüksek seviyelerde seyretmesi ülkemizde eğitimde fırsat eşitliğine ne denli ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor.