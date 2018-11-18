‘Ben yandım eller yanmasın’

Ankara’da yaşayan Muhittin Çınar, sosyal medyadan tanıştığı ve evlilik hayalleri kurduğu kadın tarafından dolandırıldığını iddia ederek, “Benim halim herkese ibret olsun, başka canlar yanmasın” diyerek yaşadıklarını anlattı.

Ankara'da antikacılık yapan 39 yaşındaki Muhittin Çınar, sosyal medyadan tanıştığı İspanya pasaportlu Bulgaristan asıllı Asya B.'nin (24) kendisini evlilik vaadiyle kandırdığı iddia ederek, onlarca Türk genci bu evlilik tuzağına düşüyor ve toplumsal nedenlerden ötürü de kimseyle paylaşamıyor” dedi.

“CUMA GÜNÜ NİKAHIM VAR”

Bulgaristan asıllı Asya B. (24) ile sosyal medyadan tanıştığını ve uzun süren görüntülü konuşmalar sonrasında yakın arkadaş olduğunu anlatan Muhittin Çınar, şöyle konuştu: “Asya B., anne ve babasını trafik kazasında kaybettiğini, teyzesinin yanında kaldığını söyledi. Kendisinden ve hayat hikayesinden çok etkilendim. Sürekli görüntülü konuşmaya devam ettik. Arkadaşlığımız ilerledi. Aileme, çevreme ilişkimi anlatarak ciddi düşündüğümü söyledim. Bir süre sonra ilişkimiz ilerleyince evlenmeye karar verdik. Ben burada evlilik hazırlıkları yaparken o da Türkiye gelmek için işlemlere başladı. Ben de kendisine yol, pasaport vb masraflar için önce 400 euro para yolladım. Eş, dost ve akrabalarıma Cuma günü nikahım var, buyurun gelin diye haber yolladım.”

“HAVAALANINDA SORUN ÇIKMIŞ, 1500 EURO DAHA ÖDEDİM”

Asya B.'yi karşılamak üzere Ankara Esenboğa Havalimanı'nda giden Muhittin Çınar, burada dört gözle beklemeye başladı. O sırada cep telefonundan Asya B.'nin kendisini aradığını söyleyen Çınar, olayı şöyle anlattı: “Asya B., havalimanından beni arayarak sorun çıktığını, havaalanına 1500 euro ödeme yapmadan gelmesine izin vermediklerini söyledi. Hatta beni oradan sözde yetkili birisiyle görüştürdü. Adam çok iyi Türkçe konuşuyordu. Bana konuyu anlatarak bu paranın ödenmemesi halinde Asya B.'nin geçişine izin veremeyeceklerini ifade etti.

“İNANMAMAK ELDE DEĞİL”

Bunun üzerine arkadaşıyla vasıtasıyla parayı acil olarak yatırdığını söyleyen Muhittin Çınar, olur böyle şeyler diyerek uçağın gelmesini heyecanla beklemeye başladığı aktardı. Bir süre sonra tekrar telefonunun tekrar çaldığını anlatan Çınar, arayan kişinin Asya B.'nin olduğunu ve telefonda ağladığını söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu kez 4 yıllık sigorta borcu 1800 euro olduğunu ve onu yatırmadan gelemeyeceğini söyledi. Ağlamalar falan… O kadar profesyonel oynuyor ki, inanmamak elde değil. Ölürüm sana gelemezsem intihar ederim dedi. Kendisini görüntülü aradım ama reddetti.”

“İÇİME KURT DÜŞTÜ”

Telefonlarının açılmamasından şüphelenen Muhittin Çınar, ısrarla Asya B.'yi aramayı sürdürdüğünü ancak havaalanında telle konuşmak yasak bahanesiyle konuşamadığını iddia etti. Bunun üzerine yurt dışındaki arkadaşlarını arayarak yardım isteyen Çınar'a arkadaşları, “Böyle bir şey söz konusu değil. Seni dolandırıldın” uyarısında bulundu.

“PARAYI YATIR GELEYİM”

Dolandırıldığını çok geç anladığını söyleyen Çınar, Asya B.'ye seni şikayet ettim dememe rağmen, aşk sözleri söylemeye devam ettiğini belirtti. Israrla son kez 1800 euro yatır geleyim diyen Asya B.'ye hayır cevabını verdiğini söyleyen Muhittin Çınar, görüşmeyi kestiğini ve bu şekilde dolandırıldığını anlattı.

BENİM BAŞIMA GELENLER İBRET OLSUN

Evlilik niyetiyle başladığı ilişki sonucunda dolandırılan Muhittin Çınar, psikolojisinin bozulduğunu hatta intiharı bile düşündüğünü ifade ederek, şöyle konuştu: “Benim gibi onlarca Türk genci evlilik vaadiyle dolandırılıyor. Ben mahvoldum. Hem paramı kaybettim hem de dostlarıma rezil oldum. Başka insanlar dolandırılmasın. Her tatlı söze inanmasınlar”