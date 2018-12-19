‘Beni FETÖ’ye bulaştırdı sonra kurtarmak için para istedi’

İzmir’de FETÖ şüphelisi iş adamlarına “100 bin dolar karşılığında FETÖ’den tutuklanmaktan kurtarırız” dediği iddia edilen Y.P.’nin, FETÖ toplantılarına bizzat katıldığı ve işadamlarını da bu toplantılara davet eden kişi olduğu öne sürüldü.

İzmir'de FETÖ suçlaması yapılan iş adamlarına 100 bin dolar karşılığı “şüpheli listesinden adını çıkaracağız” diye garanti verdiğini iddia edilen kişilerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Para vermesi karşılığında FETÖ şüphelisi listesinden adının çıkartılacağı garantisi veren kişinin de kendisini FETÖ ile tanıştıranın da Y.P. olduğunu belirten işadamı T.K. bu kişinin hakkında hiçbir işlem yapılmadığını iddia etti.

“BU KİŞİLER YAKALANMADI”

Cezaevinde kaçak FETÖ mensupları hakkında öğrendiği bilgileri savcılığa ilettiğini de anlatan itirafçı iş adamı T.K., “Gerek İzmir'de gerekse İstanbul'da akrabasının kimliği ile kendisini saklayan kişilerin isim, adres ve bilgilerini savcılığa ilettim. Ama bu kişiler bugüne kadar yakalanmadı” iddiasını ortaya attı.

“İŞLERİM BÜYÜSÜN DİYE YEMEKLERİNE KATILDIM”

FETÖ itirafçısı iş adamı ifadesinde şu bilgileri verdi: “Ben 2009-2010 yıllarına kadar FETÖ örgüt olarak adlandırılan ve o anki adı cemaat olan grubu bilmiyordum. 2009-2010 yıllarında Y.P., isimli şahıs ile tanıştım. Bana Ş.D., isimli bir iş adamı arkadaşı olduğunu, zengin bir iş adamı olduğunu, arkadaşları ile birlikte burada yemek yediklerini söyledi. Ben de iş adamı olması nedeniyle İzmir'de çevre edinmek amacıyla bu teklifi kabul ettim. 2-3 kez iş adamı Ş.D.'nin Gaziemir'de bulunan iş yerinin dördüncü katında Y.P. ile birlikte yemeğe katıldım. Bu anlattıklarım 2012 ve öncesidir. Ben çevrem oluşsun işlerim büyüsün düşüncesiyle bu davete katılmıştım. Ancak birkaç yemekten sonra burs, kurban parası istemeye başlayınca bir daha bu toplantılara gitmedim.

“BİR MİLYON TL VEREN VARDI”

Toplantılarda Ş.D., İ.Ö., İ.A., gibi kişiler çok yüksek rakamlar veriyorlardı. Toplantılarda bu kişiler 500 bin, bir milyon gibi rakamlar söylüyorlardı. Cezaevinde olan R.Ü ve R.E'nin durumu da benim gibidir. Bu kişileri de Y.P. isimli şahıs yemek ve kahvaltı gibi davetlerle cemaatin içine sokmuştur. Y.P., aralarında R.Ü. ve R.E.'nin de bulunduğu bir çok kişiden 100'er bin dolar para istemiştir.

“AKRABASININ KMLİĞİNİ KULLANAN KAÇAKLARI İHBAR ETTİM”

Ben cezaevine girdiğim andan itibaren yakınlarım ve bazen de avukatım aracılığıyla şu anda kaçak olan FETÖ mensupları ile ilgili bana gelen bilgileri savcılığa ilettim.

Ancak gerek İzmir'de gerekse İstanbul'da akrabasının kimliği ile kendisini saklayan kişiler bugüne kadar yakalanmadılar. Ben koğuşta duyduklarımı aktardım. Bir süre sonra yine koğuşta ismini, adresini ve kimliğini söylediğim kaçaklara bu bilgilerin bazı kamu görevlileri tarafından aktarıldığını ve bu kişilerin adreslerini değiştirdiklerini duydum.”