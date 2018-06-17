Berat Albayrak’ın ‘Erdoğan’ paylaşımı sosyal medyayı salladı

AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Erdoğan'ın küçük bir köpeğe salatalık verdiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşım ilginç yorumlara neden oldu. Görüntüyü izleyenler paylaşımın altına "Gör bunu Muharrem..." "İşte dünya lideri" "Şükürler olsun ki böyle merhametli bir lidere sahibiz" "Biz boşuna kefenimizi giyip bu yola çıkmadık" gibi yorumlarda bulundular.

Bakan Berat Albayrak, sosyal medya hesabından 2017 yılına ait paylaştığı videoda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın küçük sevimli bir köpeğe salatalık verdiği görülüyor. Erdoğan, küçük köpeğe vereceği salatalığın soğuk olduğunu görünce elinde ısıtıyor. Erdoğan, salatalığı elinde ısıttıktan sonra köpeğe veriyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak videoyu, “Eşim Esra’nın telefon kayıtlarından Nisan 2017’ye ait tatlı bir anıyı anımsadık dün gece. O gün Cumhurbaşkanımız işe giderken kapıdan selam vermek için oğluna uğramak ister, fakat evde olmadıklarını öğrenince ‘o zaman Çiko’ya uğrayayım’ der. Çiko’ya vermek için salatalık ister, verilen salatalığın soğuk olduğunu fark edince öyle vermeye kıyamaz, elinin içinde ısıtarak verir. Şükürler olsun ki ülkemizde böyle incelikler hala çoğunlukta” notu ile paylaştı.

İhlas Haber Ajansı’nın da haberleştirip servis ettiği görüntülere, sosyal medyada ilginç yorumlar geldi. Berat Albayrak’ın hesabından yapılan yorumlarda;

“İşte her şeyin başı merhamet…” “Rabbim seni başımızdan eksik etmesin, merhamet timsali…” “Canım Cumhurbaşkanım Allah senden razı olsun” “Adam adam… Varolasın reisim” “Şükürler olsun ki böyle merhametli bir lidere sahibiz” “İşte adam. Boşuna gönül vermedik” “Kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır paşamın…” “Rabbime şükürler olsun. Senin gibi yüreği güzel bir lidere sahibiz” “Merhamet bir adama ancak bu kadar yakışır” “Gör bunu Muharrem” “Biz boşuna kefenimizi giyip bu yola çıkmadık” gibi ifadeler yer aldı.