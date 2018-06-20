Berat Albayrak’tan ’24 Haziran’ temennisi: İnşallah İstanbul’a dönerim

Berat Albayrak'tan 'ilginç' açıklama: İnşallah umudumuz o. 24 Haziran'dan sonra biraz daha mesai yükü azalırsa bizler daha çok İstanbul'da vakit geçirirsek o yükü biraz daha hafifletip inşallah o noktaya getiririz. Ben hep söylüyorum. Kul ne isterse Allah onu verir.

AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük damadı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak dün akşam A Haber televizyonuna konuk oldu.

24 Haziran seçimlerinde, AKP İstanbul birinci bölge birinci sıradan yeniden aday gösterilen Albayrak, ‘Berat Albayrak Gençler ile Buluşuyor’ isimli programda özel hayatına ilişkin de açıklamalarda bulundu.

2 buçuk yıldır hükümette Bakan olarak görev yaptığını hatırlatan Berat Albayrak, bu süreçte Ankara’da yoğun bir çalışma temposu içerisinde olduğunu belirtti ve İstanbul’daki çocukları ile yeterince ilgilenemediğinden yakındı. Eşi Esra Albayrak’a bu süreçte çocuklarına gösterdiği ilgi için teşekkür eden Albayrak ilginç bir yorumda da bulundu.

“İNŞALLAH 24 HAZİRAN’DAN SONRA YÜKÜMÜZ AZALIR”

Bakan Albayrak “Çocukların okul hayatı zarar görmesin diye bütün bu süreçte Ankara’da bekar hayatı süreci yaşadım. Hakikaten Esra bu süreçte İstanbul’da tüm çocukların idaresi, eğitimi, bakımı… Tüm bu süreçlerin daha iyi geçmesi için bizim eksikliğimizi hissettirmemek için fedakarca bir süreç yaşadı. İnşallah umudumuz o. 24 Haziran’dan sonra biraz daha mesai yükü azalırsa bizler daha çok İstanbul’da vakit geçirirsek o yükü biraz daha hafifletip inşallah o noktaya getiririz. Ben hep söylüyorum. Kul ne isterse Allah onu verir” diye konuştu.

25 Haziran sabahı yeniden milletvekili seçilmesine kesin gözüyle bakılan Albayrak’ın bu sözleri, “Berat Albayrak, AKP’nin seçimi kaybedeceğini mi tahmin ediyor?” yorumuna neden oldu.

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