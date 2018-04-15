Berat Kandili ne zaman? Ramazan yaklaşıyor… İşte kandiller 2018

Mübarek aylardan biri olan Şaban ayına denk gelen Berat Kandili, bu ayın 15. gecesinde (14. günü 15. güne bağlayan gece) hatırlanmaktadır. Peki bu yıl Ramazan'ın müjdecisi olan ve Şaban ayının içerisinde yer alan Berat Kandili ne zaman? 2018 Berat Kandili, Mevlid Kandili ve Ramazan ayı başlangıç tarihleri...

İslam alemi yılın belli günlerinde hicri tarihlere göre kandilleri kutluyor. İşte Ramazan ayından önce gerçekleşecek berat ve Mavlid kandillerinin tarihi… Ayrıca Ramazan başlangıç ve bitiş tarihini bulabileceğiniz haberimizde Berat Kandili’nin anlam ve önemini de okuyabilirsiniz…

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN? 2018 KANDİL TARİHLERİ

Kandiller Hicri takvime göre hesaplandığı için, günümüzde kullandığımız Miladi takvimde hangi güne denk geldiği araştırılıyor. Yılın kandil tarihleri şu şekilde;

30 Nisan 2018 Pazartesi günü Berat Kandili.

19 Kasım 2018 Pazartesi Mevlid Kandili.

BERAT KANDİLİNİN NEDİR ÖNEMİ

Berat Arapçada temize çıkma anlamına gelir. Şaban ayına denk gelen Berat Kandili, bu ayın 15. gecesinde (14. günü 15. güne bağlayan gece) hatırlanmaktadır. İslamiyete göre kulların bilmesi mümkün olmayan şeyleri Allah'ın bilmesi ve bunu kayıtlara geçmesi Berat gecesinde olmaktadır. O günü ibadetle geçiren kişilerin dualarının kabul olacağı ve günahlarının af olacağı pek çok ayet ve hadiste açıkça belirtilmiştir.

RAMAZAN AYI VE RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Son günlerinde memleket ve akraba ziyaretlerinin hat safhada olacağı Ramazan ayı, 16 Mayıs Çarşamba günü başlayacak. Ramazan ayı içerisinde idrak edilen Kadir Gecesi ise 10 Haziran Pazar gününe denk gelecek.

14 Haziran Perşembe – Arefe Günü

15 Haziran Cuma – 1. Gün

16 Haziran Cumartesi – 2. Gün

17 Haziran Pazar – 3. Gün