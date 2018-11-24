Berberde dehşet!

Samsun’da bir berber dükkanında tıraş olan 2 şahıs, iş yerinin ortaklarından birinin bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı.

Olay, İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi Osmaniye Caddesi’ndeki bir berber dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, berberde tıraş olan B.K., iş yerinin ortağı olan F.K.’nin çağırması üzerine dışarı çıktı. İki şahıs arasında bir süre konuşmanın ardından F.K. elinde sakladığı bıçağı sallaması sonucu B.K’yi karnından yaralandı. O sırada berberde bulunan B.K.’nin arkadaşı K.Ç. de şahısları ayırmak isterken elinden yaralandı. F.K. olay yerinden kaçarken, yaralılar 112 Acil ekiplerince Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kısa bir süre sonra F.K.’yi yakalayıp gözaltına aldı.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA