Berbere uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Gaziantep’te polisin berber dükkanına yaptığı uyuşturucu baskında satışa hazır uyuşturucu, tabanca ve sallama tabir edilen bıçaklar ele geçirildi. 9 kişi gözaltına alındı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele (Narkotim) ekipleri, Bülbülzade Mahallesi'ndeki bir berber dükkanında uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan operasyonda; uyuşturucularla birlikte 1 tabanca ile 2 adet sallama tabir edilen bıçak ele geçirildi.

İşyerinde ayrıca Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama” suçundan aranan M.Y ile “Görevi Kötüye Kullanma” suçundan aranan M.K. da yakalandı.

Olayla ilgili göz altına alınan Ö.K., M.E., H.Ç., M.K., H.İ.Y., M.A.D. H.D., M.Y. ve A.Ş. isimli 9 kişi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.