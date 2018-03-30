Beril Gebeş’in arama çalışmaları yeniden başladı

Birleşik Arap Emirlikleri'nden dönen Mina Başaran ile 8 arkadaşını taşıyan ve 11 Mart'ta İran'da düşen jetin pilotu Beril Gebeş'in cenazesine halen ulaşılamadı. Kayıp pilotun babası Mehmet Vasif Gebeş, geçtiğimiz hafta ortasında ara verilen arama çalışmaları yeniden başladı" dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri’nden İstanbul’a seyehat eden Başaran Holdinge ait özel jet uçağı İran’ın Bahtiyari eyaletinde düşmüş uçakta bulunan 2’si kadın pilot, 1’i hostes ve 8’i yolcu 11 kadın hayatını kaybetmişti. Uçaktaki yolcular bekârlığa veda partisinden dönen iş insanı Hüseyin Başaran’ın kızı Mine Başaran ile arkadaşları Jasmin Baruh Siloni , Liana Kalma, Sinem Akay, Asli İzmirli, Burcu Gündoğar Urfalı, Zeynep Coşkun’du.

CESEDİ HALA KAYIP

Uçaktaki mürettabatı ise hostes Eda Uslu ile pilotlar Beril Gebeş ile Melike Kuvvet’ten oluşuyordu. Kazanın ardından 11 kadından 10’unun cenazesi ailelerine teslim edilip defnedilirken pilot Beril Gebeş’in cesedine ulaşılamamıştı. Kazadan bu yana arama çalışmaları devam ederken geçtiğimiz hafta İran’da Nevruz Bayramı olması nedeniyle çalışmalara ara verilmişti.

HER SORU BANA KIZIMI HATIRLATIYOR

İran´da meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden ve henüz cesedine ulaşılamayan Beril Gebeş´in babası Mehmet Vasif Gebeş ilk kez konuştu. Emekli pilot Mehmet Vasif Gebeş,” Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Bu acıyı yaşayan bilir. Arama çalışmaları yeniden başladı. İnanın bana her soru kızımı hatırlatıyor” dedi.İran’da düşen jetin kayıp pilotu Beril Gebeş’in babası: Arama çalışmaları yeniden başladı

Anıl UÇAN/İSTANBUL (DHA)