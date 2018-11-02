Beş yılda 297 meczup Atatürk büstüne saldırdı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son beş yılda Atatürk büstü ve heykeline saldırdığı için 297 kişi hakkında adli işlem yapıldığını açıkladı.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un, Çukurova'da Atatürk heykeline yapılan çirkin saldırıyla ilgili soru önergesini yanıtlayan Bakan Soylu, olaya karışan kişinin yakalandığını ancak mahkemece serbest bırakıldığını belirtti.

Adana Çukurova'da tahrip edilen Atatürk büstünde incelemelerde bulunan Bulut ise, son 16 yılda Atatürk'e saldırıların arttığını ve Ulu Önder'in manevi şahsiyetine yönelik suçların cezasız kaldığını ya da görmezden gelindiğini savundu. İktidarın tutumunun bu tür eylemlerin artmasında etkili olduğunu belirten CHP'li Bulut, “Her fırsatta Cumhuriyete ve kazanımlarına dil uzatan, Atatürk'ün adını cadde, sokak, stat ve devlet kurumlarından kaldıran iktidar, cezasızlık kültürü yaratmıştır. Amaç Atatürk'ü unutturmak, değersizleştirmektir. Bu insanlara cesaret veriliyor. Bunu hiçbir vicdan kabul etmez” dedi.