Beş yılda 455 kazanın olduğu yol, yatırım programına alınmadı

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Seyitgazi- Afyon- Kırka karayolunda son 5 yılda 455 kaza yapıldığını açıklayarak, yolun hâlâ yatırım programına alınmamasını eleştirdi.Çakırözer, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Turhan’a yaptığı çağrısında, “Kaç yıldır söylüyoruz. Ölüm yolunu bitirin diyoruz ama hala sesimizi duyan yok. Bakın yol hala yatırım programına bile alınmamış. Onlarca yurttaşımızın hayatını kaybettiği Seyitgazi-Afyon-Kırka yolunun hala yatırım planına alınmaması büyük utanç. Bu ölüm yolu artık tamamlanmalıdır” dedi.

CHP'li Çakırözer TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçe görüşmeleri sırasında Eskişehirlilerin yıllardır tamamlanmasını beklediği Kırka- Seyitgazi- Afyon karayolunu hatırlatarak, yolun hala yatırım planına alınmamasını eleştirdi. Çakırözer, Eskişehir Hasan Polatkan Havaalanı'nın da tarifeli seferlere açılmasını istedi.

5 YILDA 455 KAZA MEYDANA GELDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçe görüşmeleri sırasında hala tamamlanmayan Seyitgazi-Afyon karayolunu Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan'a hatırlatan Çakırözer, “Burada, bu komisyonda dört yıldır hatırlatıyorum, benden önce de söyleyenler oldu. Ama hala bir gelişme yok. Yatırım programına bile alınmamış. Bakın ölüm yoluna dönen bu yolda, sadece Seyitgazi-Afyon yolunda 2013 yılında 92, 2014 yılında 120, 2015 yılında 94, 2016 yılında 73, 2017 yılında 76 olmak üzere toplam 455 kaza meydana gelmiş. En son geçtiğimiz hafta meydana gelen kazada bir çiftçimiz hayatını kaybetti. Ölüm yoluna dönen bu yolun tamamlanması için hala neyi bekliyorsunuz. Bu büyük utanç giderilmeli, Seyitgazi-Afyon yolu yatırım programına alınarak, derhal bitirilmelidir” diye konuştu.

ESKİŞEHİR'DEN TARİFELİ UÇUŞLARI BAŞLATIN

Çakırözer, Bakan Turhan'dan Eskişehir Hasan Polatkan Havaalanı'nın da tarifeli uçuşlara açılmasını isteyerek, şöyle konuştu: “Eskişehir Havaalanı’nın da maalesef hala sefere açılmamış olması hepimiz için büyük üzüntü verici. Burada sizden önceki bakanlara da defalarca dile getirdim. Partinizin yetkilileri şehrimizi her ziyaretinde havacılığın merkezi olarak Eskişehir'i örnek gösterdiler, Hasan Polatkan Havaalanı'ndan övgüyle bahsettiler ama bu havalanın da maalesef hala tarifeli uçuşlar başlamadı. Yanımızdaki Zafer Havaalanı, çok değil Ağustos 2018'de Zafer Havaalanı'ndan toplam 72 bin 484 yolcu taşınırken, tarifeli uçuşların gerçekleşmediği Eskişehir Hasan Polatkan havaalanından ise aynı dönemde 73 bin 439 yolcu taşınıyor. Eskişehir'den taşınan yolcu sayısı devlet tarafından desteklenen, yolcu garantisi verilen, acentelere kaynak tahsis edilen ve sırf işlesin diye çevresindeki tüm havaalanları uçuşa kapatılan Zafer Havaalanı'ndan daha fazla. Bu havaalanını bu rakamlara rağmen tarifeli uçuşlara neden açılmıyor? Eskişehir'imize üvey evlat muamelesi neden? Tüm Eskişehir Hasan Polatkan Havaalanı'ndan tarifeli uçuşların başlatılmasını istiyor.”