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Besihaneye yıldırım düştü! 8 büyükbaş hayvan telef oldu

Denizli’nin Çivril ilçesinde bir besihaneye düşen yıldırım sonrası 8 büyükbaş hayvan telef oldu.

android-time 02:23 16 Haziran 2018
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Besihaneye yıldırım düştü! 8 büyükbaş hayvan telef oldu
Denizli’nin Çivril ilçesinde bir besihaneye düşen yıldırım sonrası 8 büyükbaş hayvan telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, olay Çivril ilçesi, Yuva Mahallesinde meydana geldi. İlçede akşam saatlerinde başlayan yağmur sonrası Kahraman Yüksel isimli vatandaşın besihanesine yıldırım düştü.

Büyük bir gürültüye neden olan olayın ardından çevredekiler durumu jandarma ve itfaiyeye bildirerek yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemelerde 5 inek ve 3 buzağı olmak üzere toplamda 8 büyükbaş hayvanın telef olduğunu belirledi. Olayda besihanede toplamda 11 hayvan bulunduğu ve 3'nün yıldırımdan etkilenmediği kaydedildi.

İHA

İHA

Yıldırım nedeniyle ölen yada yaralananın olmaması ise teselli kaynağı oldu. Besihanede bulunan hayvanların geçtiğimiz yıl kredi kullanarak alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. İHA

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