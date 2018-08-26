Beşiktaş Antalyaspor maçı canlı izle! Bein Sports canlı yayın…

Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş evinde Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Beşiktaş Antalyaspor maçını canlı izlemek isteyen futbol severler için haberimizin içerisinde Bein Sport canlı yayın bağlantısı bulunuyor. İşte, BJK Antalyaspor maçı canlı anlatımı ve detayları...

İlk 2 maçını galibiyetle tamamlaya Beşiktaş, henüz ligde galibiyeti bulunmayan Antalyaspor’u Vodefone Park'ta ağırlıyor. Beşiktaş Antalyaspor’u yenerek yoluna 3’te 3 devam etmek isterken, Antalyaspor ise 45 maçtır evinde yenilmeyen BJK’yi yenerek sürpriz yapmak istiyor. Karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar için haberimizin içerisinde Beşiktaş Antalyaspor maçı canlı yayın linki bulunuyor. İşte, Bjk Antalya maçının merak edilen ayrıntıları…

BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR CANLI İZLE

BEŞİKTAŞ ANTALYA CANLI ANLATIM

Beşiktaş’ta Tolga Zengin’in sakatlığı nedeniyle kaleyi genç eldiven Utku Yuvakuran koruyor. Kariyerinde ilk kez Beşiktaş’la bir lig maçında sahaya çıkan Utku’nun yedeği ise 17 yaşındaki Ersin Destanoğlu. Maçta gol perdesini 20. dakikada Antalyaspor açtı. Ortadan gelişen Antalyaspor atağında iki kişinin arasına giren Hakan Özmert ceza yayı gerisinden topu havalandırdı. Adriano’nun kafasından seken topu önüne alan Doukara sol çaprazdan yerden bir vuruşla topu Utku’nun bacaklarının arasından ağlara yolladı ve 1-0 Antalya öne geçti. İlk golün hemen 5 dakika sonrasın 25. dakikada, Doukara’dan pası alan Hakan Özmert, kaleyi cepheden gören bir noktadan sol ayağıyla sert vurdu. Doukara’ya çarpıp yön değiştiren top Utku’yu yanıltıp sol köşeden ağlara giderek Antalya’nın durumu 2-0 yapmasına neden oldu. Golün şokunu üstünden hemen atan Beşiktaş 26. dakikada içeri doldurulan uzun topa Babel hareketlendi, bu sırada kalesinden çıkan Boffin’in yumrukladığı topa ceza alanı dışından Negredo kafayla aşırtma bir vuruş yaptı ve topu ağlara yollayarak durumu 2-1 yaptı. Beşiktaş’ı umutlandıran golün ardından 33. dakikada Antalyaspor’da Doğukan’ın başlattığı atakta Doukara soldan ceza alanına girdi ve pasını kale alanına doğru çevirdi. Utku’yu geçen topu arka direkte Yekta Kurtuluş boş kaleye yolladı: 1-3

Beşiktaş ikinci yarıya umutlu başladı. 56. dakikada Negredo’dan pası alan Quaresma sağdan ortaladı, kale alanı içinde Pepe iyi yükseldi durumu 3-2’ye getirdi.

BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

26 Ağustos Pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Halis Özkahya'nın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Dk.33: GOOL GOOOL GOOOLLL

Takımımız, Yekta’nın attığı golle deplasmanda 3-1 öne geçti. pic.twitter.com/Wf1kc0fLB4 — Antalyaspor (@Antalyaspor) 26 Ağustos 2018

BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR İLK 11

BEŞİKTAŞ: Utku, Adriano, Pepe, Vida, Caner, Medel, Oğuzhan, Tolgay, Babel, Quaresma, Negredo

ANTALYASPOR: Boffin, Nazım, Bahadır, Diego, Celustka, Vainqueur, Yekta, Hakan, Harun, Doğukan, Doukara

EVİNDE 45 MAÇTIR YENİLMİYOR

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde son yılların en iyi iç saha performansına imza atan siyah-beyazlı takım, evinde 45 maçtır yenilmiyor.

Süper Lig'de sahasındaki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Akhisarspor'a 2-0 mağlup olarak yaşayan siyah-beyazlılar, sonraki 45 lig maçında rakiplerine galibiyet şansı vermedi.

Beşiktaş, söz konusu maçlarda 38 galibiyet ve 7 beraberlikle 121 puan topladı.

Bu karşılaşmaların 38'ini Vodafone Park'ta oynayan Beşiktaş, yeni stadında 31 galibiyet alırken, 7 kez berabere kaldı.