Beşiktaş Belediyesi’nde eylem

Aralık ayında başlayan kamu kurumlarında çalışan taşeron işçilerinin kadroya geçirilme süreci 2 Nisan'da tamamlandı. Ancak birçok yerde taşeronlar güvenlik soruşturması nedeniyle kadroya alınmadı. İstanbul'da da Zeytinburnu, Ataşehir, Maltepe, Şişli ve Beşiktaş belediyeleri başta olmak üzere, birçok taşeron işçisi kadroya alınmayı beklerken, 696 sayılı KHK yasası sebep gösterilerek işten çıkarıldı. ''Bu uygulama tamamen keyfi, bizim hiçbir suçumuz yok'' diyen taşeron işçileri bir araya gelerek belediyelerin önünde mücadele başlattı.

İstanbul’da; Şişli, Maltepe ve Ataşehir Belediyelerinde sorun çözülürken, Beşiktaş ve Zeytinburnu’da birçok taşeron personeli eylemine devam ediyor.

Beşiktaş Belediyesi’nde bulunan 30 işçi bu sebeple 8 gündür mesaiye gider gibi her sabah 08.00’den 18.00’e kadar Beşiktaş Belediye binasının önünde oturma eylemi yaparak, işlerine geri dönmeyi talep ediyorlar.

Beşiktaş Belediyesi’nin önünde oturma eylemi yapan direnişçilerden Erkan Pelit, Sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamda: ”Ben 7 senedir Beşiktaş Belediyesi’nde çalışıyorum. 2 Nisan’dan sonra parça parça olmak üzere toplamda 30 kişi işten çıkarıldı. Bunun gerekçesi olarak bize 696 sayılı KHK yasası sunuldu. Hiçbir suçumuz olmamasına rağmen bizi bir takım suçlarla itham ediyorlar. Burdaki arkadaşlarımızın hiç birinin bireysel bir davası yoktur ya da herhangi bir suça karışmamışlardır. Suçumuzun ne olduğunu, bizi neyle suçladıklarını bile bilmiyoruz. Diğer belediyelerde de aynı uygulamalar yapıldı ama Ataşehir, Şişli ve Maltepe bu olayı çözdü. Ne hikmetse burada hala çözemedik. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bütün belediyelerine bir genelge yollayıp, bu sebepten dolayı kimse mağdur edilmeyecek, benim belediyelerimde böyle bir mağduriyet yaşanmayacak demesine rağmen hala burada mağduruz. Bugün direnişimizin 8.günü. Bizim buradaki amacımız haklılığımızı dile getirmek, ekmeğimizi ve işimizi geri kazanmak. Belediye resmi bir açıklama yapmasa da içerideki arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiye göre bizim suçumuz örgüt üyeliği yapmakmış. Biz örgüt üyeliği yaptıysak kolluk kuvvetleri hakkımızda işlem yapsaydı. Eğer bu oturma eyleminde başarılı olamazsak çıkarılan işçi sayısının 160’a kadar ulaşacağı gelen bilgiler arasında.” dedi.

Bir diğer direnişçi Sinan İskender ise ”Bu tamamen belediyenin keyfi bir uygulaması. Sonuç olarak belediye tarafından kurulan bir komisyon var bu kararı veren belediyenin kendi komisyonu. Burada çocuklarına mama alamayan, evine ekmek götüremeyen arkadaşlarımız var. Ben bu yaşanılanlara bir anlam veremiyorum. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu bize sorunu çözeceğini söylemişti, bizzat destek olacağını belirtmişti ama hala ses seda yok. Bunun yanı sıra Genel-İş Sendikası üyesi olmamıza rağmen onlar da bize sahip çıkmadı. Korktuklarını ve eğer bize destek olurlarsa başlarına iş açılacağın düşündüklerini söylediler.” diye konuştu.