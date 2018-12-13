Beşiktaş Malmö maçı saat kaçta hangi kanalda? BJK Malmö Avrupa Ligi maçı detayları…

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nun son haftasında İsveç ekibi Malmö’yü konuk edecek. Beşiktaş Malmö maçı saat kaçta başlayacak sorusu taraftarlarca merakla araştırılıyor. Beşiktaş'ın mutlak galibiyet için çıkacağı Malmö maçının saati ve kanalı haberimizde...

Beşiktaş Malmö maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak sorusu merakla araştırılırken maça kısa bir süre kaldı. Beşiktaş’a bu maçta beraberlik yetiyor. 7 puanla ikinci sırada yer alan Beşiktaş karşılaşmadan beraberlikle ayrılması halinde bile son 32 turuna adını yazdıracak. İşte Beşiktaş Malmö maçının kanalı ve saati…

BEŞİKTAŞ MALMÖ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş bu akşam İsveç ekibi Malmö'yü konuk edecek. Vodafone Park'ta yapılacak maç saat 20.55'te başlayacak. Mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonundan Luca Banti, Lorenzo Manganelli ve Gianluca Vuoto hakem üçlüsü yönetecek. Bu önemli müsabaka beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

I GRUBUNDA SON DURUM

UEFA I Grubu’nda Genk birinci sırada. Genk, 5 maçta 2 galibiyet , 1 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı. Puanı 8. Beşiktaş ikinci sırada yer alırken, 5 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. Puanı 7. Malmö üçüncü sırada yer alıyor. 5 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı. Puanı 6. Sarpsborg 08, sonuncu sırada. 5 maçta 1 galibiyet, 2 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı. Puanı 5.