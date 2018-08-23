CANLI YAYIN: Beşiktaş Partizan maçı canlı izle! UEFA Avrupa Ligi maçı…

Beşiktaş, Avrupa Ligi gruplara kalmak için mücadele Beşiktaş play off turunda Partizan karşısına çıkıyor. Beşiktaş Partizan maç sonucu 1-1 devam ediyor. İlk karşılaşmayı deplasmanda oynayacak Beşiktaş Partizan karşısında avantajlı bir skor arıyor. BJK Partizan maçı seyretmek isteyen taraftarlar için haberimizin içerisinde TRT 1 canlı yayın bağlantısı bulunuyor.

Beşiktaş Partizan UEFA Avrupa Ligi maçında Sırbistan’da karşı karşıya geliyor. Slovak hakem Ivan Kruzliak’ın yöneteceği maç için Beşiktaş Partizan ilk 11’leri belli oldu. Negredo’nun kırmızı kart cezalısı olduğu maçta Beşiktaş’ın gol umudu Vagner Love olacak. Mücadeleyi izlemek isteyen taraftarlar için haberimizin içerisinde yer alan “Beşiktaş Partizan maçı canlı izle” bağlantısını kullanarak TRT 1 canlı yayınına ulaşabilir. İşte, Partizan Beşiktaş maçı hakkında tüm merak edilenler…

BEŞİKTAŞ PARTİZAN CANLI İZLE

PARTİZAN BEŞİKTAŞ CANLI ANLATIM

İlk dakikalarda Beşiktaş, Partizan kendi sahasına geçtikten sonra topu kapmak için yoğun baskı yapıyor. Maçın 13. dakikasında hızlı gelişen Partizan atağında Pantic topu sol kanattaki Zakaric’e aktardı. Zakaric’in ortasında arka direkteki Ricardo iyi yükseldi ve topu ağlara gönderdi. Partizan 1-0 öne geçti. Golün hemen 2 dakika sonrasında Beşiktaş, Querasma’nın enfes ortasında Tolgay’ın kafa vuruşu ile durumu 1-1’e getirmeyi başardı. Beşiktaş Partizan maçı ilk yarısı 1-1 sona erdi.

PARTİZAN BEŞİKTAŞ 11

Partizan: Stojkovic, Nemanja Miletic, Markovic, Valiente, Nemanja Miletic, Kosovic, Zdjelar, Jankovic, Pantic, Zakaric, Ricardo

Beşiktaş: Tolga, Gökhan, Pepe, Vida, Adriano, Medel, Tolgay, Necip, Caner, Quaresma, Love

|GOOOLL| |GOOOOOOOOOOOLLL| |GOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL|

TOLGAY ARSLAN pic.twitter.com/eJlrQ8Dskf — Beşiktaş JK (@Besiktas) 23 Ağustos 2018

PARTİZAN BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Siyah-beyazlıların UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu’ndaki rakibi Nordsjaelland'ı eleyen Sırbistan temsilcisi Partizan oldu. Partizan Beşiktaş maçı 21:30’da TRT 1 de yayınlanacak.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu’nda ilk maçlar 23 Ağustos'ta rövanş maçları ise 30 Ağustos'ta oynanacak. Siyah-beyazlıların Partizan ile ilk maçı deplasmanda oynayacak.

DEPLASMAN SEYİRCİLERİ OLMAYACAK

Sırbistan temsilcisi Partizan ile Beşiktaş arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçlarına konuk takım taraftarları alınmayacak. Partizan Futbol Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 23 Ağustos’ta Belgrad’da, 30 Ağustos’ta İstanbul’da oynanacak maçlara konuk takım taraftarlarının alınmayacağı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu karşılaşmaların UEFA tarafından “yüksek riskli maç” ilan edildiği ifade edilirken, varılan anlaşma gereği iki maçta konuk takım taraftarları olmayacağı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Belgrad ve İstanbul’daki maçlarda üzerinde konuk takım sembolü bulunan kişilerin biletleri olsa dahi stada alınmayacağı ifade edilirken, Partizan taraftarlarına sportif kurallar çerçevesinde takımlarını desteklemeleri çağrısında bulunuldu. Partizan ile Beşiktaş arasındaki ilk maç 23 Ağustos Perşembe günü Sırbistan’ın başkenti Belgrad’daki Partizan Stadı’nda oynanacak.

Tolgay Arslan'ın takımımıza beraberlik golünü getirmesinin ardından mutluluğumuz pic.twitter.com/9HX3EJAGBg — Beşiktaş JK (@Besiktas) 23 Ağustos 2018

SIRBİSTAN'DA GÖZLER BJK MAÇINA ÇEVRİLDİ

Sırbistan Futbol Federasyonu, UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile karşılaşacak Partizan'ın yarın oynaması gereken Süper Lig maçının ertelendiğini açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, Sırbistan Süper Lig'in 5. haftasında yarın oynanması planlanan Partizan-Rad kaşılaşması için iki kulübün erteleme talebinin kabul edildiği duyuruldu.

Söz konusu kararın, 23 Ağustos'ta UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş'ı ağırlayacak Partizan'a “tam destek” sağlamak amacıyla verildiğinin belirtildiği açıklamada, Sırbistan futbolu için önem taşıyan bu müsabaka öncesi gösterdiği anlayış ve saygı için Rad Kulübüne teşekkür edildi.

Açıklamada, Partizan'ın Avrupa Ligi grup aşamasında yer almasının ülke puanını önemli ölçüde artıracağı ve bunun tüm Sırp kulüplerinin faydasına olacağı için söz konusu Süper Lig maçının ertelendiği ifade edildi.

3 MAÇTA 3 GALİBİYET

Beşiktaş ile Partizan, 2014-15 sezonunda Avrupa Ligi C Grubu'nda karşılaşmıştı. Temsilcimiz, deplasmanda 4-0 kazanmış iç sahadaki mücadele ise 2-1'lik üstünlüğümüz ile sonuçlanmıştı. O eşleşmede Gökhan Töre, deplasmandaki maçta gol atarken Oğuzhan ve Necip de forma giymişti. İki takım, 2005'teki hazırlık maçını da Beşiktaş, 2-1 kazanmıştı.