Beşiktaş Partizan maçı hangi kanalda, saat kaçta? BJK ilk 11’i belli oldu…

Beşiktaş Avrupa Ligi rövanş maçında Partizan’ı konuk ediyor. Sırbistan’da oynana ilk maçta 1-1 berabere kalan Beşiktaş’ın gruplara yükselmesi için her türlü galibiyet ve golsüz beraberlik yetiyor. Skorun yine 1-1 bitmesi halinde ise Beşiktaş Partizan mücadelesi uzatmaya gidecek. Takımlarını yalnız bırakmak istemeyen futbol severler ise günün erken saatlerinden itibaren “Beşiktaş Partizan maçı hangi kanalda, saat kaçta” sorularına yanıt arıyor. İşte, BJK Partizan maçı detayları…
BEŞİKTAŞ PARTİZAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'ndaki Sırbistan temsilcisi Partizan ile 30 Ağustos Perşembe günü oynayacağı rövanş maçı Türkiye saati ile 21:00'da başlayacak. Beşiktaş Partizan maçı Smart Spor kanalında canlı yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ PARTİZAN MAÇI İLK 11
Beşiktaş: Utku, Gökhan, Pepe, Vida, Adriano, Medel, Tolgay Arslan, Necip Uysal, Caner Erkin, Quaresma, Larin
Partizan: Stojkovic, Miletic, Markovic, Valiente, N.Miletic, Scekic, Ivanovic, Zakaric, Pantic, Zdjelar, Ricardo
Beşiktaşımıza destek olmak için Vodafone Park'ta buluşalım! #BeşiktaşınMaçıVar #Beşiktaş #HergünBeşiktaş pic.twitter.com/hVoe7RQd7o
— Beşiktaş JK (@Besiktas) 30 Ağustos 2018
BEŞİKTAŞ MAÇINA RUMEN HAKEM
UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu’nda 1-1’in rövanşında Partizan’ı konuk edecek olan Beşiktaş, taraftarı önündeki karşılaşmayı kazanarak gruplara kalmayı hedefliyor. 30 Ağustos Perşembe günü saat 21.00’de Vodafone Park’ta oynanacak olan karşılaşmanın hakemleri belli oldu. Romanya Futbol Federasyonu’ndan Ovidiu Hategan’ın yöneteceği karşılaşmada, Octavian Sovre ve Sebastian Gheorghe, yardımcı hakem olarak görev alacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Sebastian Coltescu olacak.