Beşiktaş Trabzonspor canlı yayın! BJK Trabzon maçında müthiş goller…

Beşiktaş Trabzonspor canlı izle! Trabzonspor Beşiktaş maçı 2-1 devam ediyor. Beşiktaş'ın bir golü VAR ile iptal edildi. Zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Beşiktaş sahasında Trabzonspor’u ağırlıyor. Kazanan takımın haftayı ilk üçte tamamlayıcı maçta Beşiktaş mı Trabzonspor mu kazanacak merak ediliyor. Zorlu randevuyu kaçırmak istemeyen futbol severler BJK TS maçı canlı yayını arıyor. İşte, BJK Trabzonspor canlı izle bağlantısı...

Süper Lig 16. haftanın en kritik karşılaşmalarından biri olan mücadelede Beşiktaş Trabzonspor’u ağırlıyor.Son dönemde Ünal Karaman yönetiminde çıkışa geçen ve Galatasaray ile Fenerbahçe'yi yenmeyi başaran Trabzonspor iyi performansı Beşiktaş karşısında da gösterek 3 puanla sahadan ayrılan taraf olmak istiyor. Özellikle hucüm bölgesinde sıkıntı çeken Beşiktaş ise evinde seyircisinin desteğini alarak kazanmak istiyor. Mücadeleyi izlemek isteyen futbol severler için aşağıda Beşiktaş Trabzonspor canlı yayın bağlantısı yer alıyor.

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR CANLI İZLE

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR CANLI ANLATIM

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR İLK 11

Beşiktaş: Karius, Dorukhan, Necip, Vida, Adriano, Medel, Atiba, Ljajic, Lens, Quaresma, Güven

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Toure, Novak, Onazi, Sosa, Abdülkadir, Yusuf, Nwakaeme, Rodallega

PEPE İLE YOLLAR AYRILDI

Beşiktaş Kulübü, Portekizli futbolcu Pepe’nin sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

35 yaşındaki tecrübeli futbolcu, siyah-beyazlı yönetimle yaptığı görüşmenin ardından sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’ndeki odasını da boşaltan Pepe, takım arkadaşlarıyla da vedalaştı. Portekizli oyuncunun 1-2 gün içerisinde Türkiye’den ayrılacağı öğrenildi.

TRABZONSPOR'DA HEDEF 3. GALİBİYET

Spor Toto Süper Lig’de oynadığı son 3 maçını kazanan Trabzonspor, yarın deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş mücadelesinden de galibiyetle ayrılarak hem seriyi sürdürmeyi, hem de bu sezon üçüncü derbi maçından da 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

Ligde yakaladığı çıkışla üst sıralarda kendine yer edinen bordo-mavililer, 16’ncı hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Beşiktaş’a konuk olacak. Trabzonspor bu maçı da kazanarak galibiyet serisini sürdürüp üst sıralarda yerini sağlamlaştırmayı, ayrıca bu sezon üçüncü derbi maçından da 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Vodafone Park’ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Bordo-mavililerde teknik direktör Ünal Karaman’ın, son oynanan ve 3-0 kazanılan Atiker Konyaspor maçındaki 11’ini koruyarak Beşiktaş karşısına da aynı 11 ile başlaması bekleniyor.