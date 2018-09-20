Kabataş Erkek Lisesi’nde korkutan yangın

İstanbul Beşiktaş'ta Kabataş Erkek Lisesi'nin avlusunda bulunan sinema binasının çatısında yangın çıktı. Yangın itfaiye tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

İBB’den yapılan ilk açıklamada “Kabataş Erkek Lisesi’nin bahçesinde tadilat halindeki 3 katlı sinema salonunun çatısında yangın çıktı. Yangına; İBB Beşiktaş, Beyoğlu ve İstinye itfaiye grupları müdahale ediyor. İBB Kadıköy grubu sevk edildi. Yangın kontrol altına alındı. Okul ve öğrenciler için risk yok ” denildi.

İBB’DEN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yangınla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada “Kabataş Erkek Lisesi’nin bahçesinde tadilat halindeki 3 katlı sinema salonunun çatısında yangın çıktı. Yangına Beşiktaş, Beyoğlu ve İstinye itfaiyeleri müdahale ediyor. Olay yerine Kadıköy itfaiye ekipleri de sevk edildi. Yangın kontrol altına alındı.” denildi. Yangın nedeniyle okul ve öğrenciler açısından risk bulunmadığı da bildirildi. DHA