Beşiktaş’taki kentsel dönüşüm CHP’de kriz yarattı

Beşiktaş Akatlar Mahallesi Karanfilköy mevkiinde 20,2 hektarlık alan İBB tarafından kentsel dönüşüm alanı ilan edildi. Önce kentsel dönüşüm projesine destek veren CHP, daha sonra kararını değiştirerek “hayır” oyu kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13 Eylül tarihli oturumunda Beşiktaş Akatlar Mahallesi Karanfilköy mevkii oybirliği ile kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edildi. Ancak Karanfilköy'de Kiptaş ile birlikte yürütülecek kentsel dönüşüm projesinin oybirliği ile kabul edilmesi CHP içinde krize neden oldu.

TEKRAR OY KULLANIP ‘RET’ VERDİLER

CHP İstanbul İl Yönetimi ile İBB Meclisi CHP grubu yönetimi arasında yapılan görüşme sonrasında 14 Eylül tarihli meclis oturumunda ilginç bir gelişme yaşandı. CHP grubu “kendilerinden kaynaklanan maddi hata nedeniyle kararın oy birliği ile geçtiğini” belirterek tekrar oylama yapılmasını istedi. Meclis oturumunda tekrarlanan oylama sonucunda CHP grubu kentsel dönüşüm kararına “ret” oyu verdi. Karar oyçokluğu ile geçmiş oldu.



ZEMİN SAĞLAM AMA BİNALAR UYGUN DEĞİL

Krize neden olan kentsel dönüşüm kararına ilişkin hazırlanan komisyon raporunda alanın zemin yönünden yerleşime uygun olduğu ancak bu durumun afet riskini ortadan kaldırmadığı belirtildi. 1940'lı yıllarda İstanbul'a başlayan yoğun göç sonucunda bölgede gecekondulaşmanın başladığı anlatılarak “Alanda bulunan yapıların 1999 depreminden önce inşa edilmiş ve yürürlükte bulunan yapı denetimi yönetmelik şartlarını sağlamamaktadır. Yapıların malzeme ve yapım kalitesi açısında iyi durumda olmadığı görülmektedir. Var olan yapı stokunun yenilenmesi için dönüşümün gerçekleşmesi gerektiğinden Beşiktaş Akat Mahallesi Karanfilköy mevkiinden 6 ada 4 parsel, 1400 ada 9 parsel, 1400 ada 269 parsel ve kadastral boşluktan oluşan alan kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edildi” denildi. Mahalledeki gerekli analiz, tasarım, proje, plan gibi çalışmalar Beşiktaş Belediyesi tarafından yürütülecek.