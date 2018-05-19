Beykoz magandası yakalandı

İstanbul Beykoz'da simit tezgahının önünü kapattığı gerekçesiyle araç sürücüsünü sokak ortasında darp ettikten sonra bıçakla yaralayan şüpheli M.A.S. yakalandı.

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini harekete geçiren olay Kavacık’ta 2 Mayıs 2018 günü yaşandı.

İddialara göre, olay günü L.A. isimli vatandaş aracı arıza yapınca yol kenarına park etti. M.A.S. isimli şüpheli ise aracın simit tezgahının önünü kapattığını belirterek kaldırılmasını istedi. Bunun üzerine sürücü ve simitçi arasında tartışma başladı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine M.A.S. tezgahtan çıkardığı bıçakla L.A.’ya saldırdı. Aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde kalan L.A. kaçarak bir işyerine sığındı. İşyerine gelerek saldırganlığa devam eden şüpheli vatandaşların tepkisi üzerine olay yerinden uzaklaştı. L.A. isimli vatandaş ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılırken, polis M.A.S.’yi yakalamak için harekete geçti. Yapılan takipler sonucu M.A.S dün Çavuşbaşı Caddesi’nde gözaltına alındı.

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Emniyette yapılan sorgulamalarda şüphelinin, L.A.’nın aracıyla simit tezgahını kapatması üzerine olayın yaşandığını belirttiği ve değnekçilik yapmadığını söylediği öğrenildi.Öte yandan emniyet kaynakları, olayın nedeninin boş arazide park ücreti talebinden kaynaklandığı iddialarının doğru olmadığını belirtti.