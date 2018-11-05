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Beykoz’da bir villaya uyuşturucu baskını

Beykoz'da bir villaya gerçekleştirilen operasyonda 100 kilo hint keneviri, 80 kilo kimyasal madde ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı. Villada hint keneviri yetiştirmek için özel sitem kurdukları tespit edildi.

android-time 22:24 5 Kasım 2018
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Beykoz'da bir villaya gerçekleştirilen operasyonda 100 kilo hint keneviri, 80 kilo kimyasal madde ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı. Villada hint keneviri yetiştirmek için özel sitem kurdukları tespit edildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine yapılan teknik takip sonucu Akbaba Mahallesi’ndeki iki katlı villaya operasyon düzenledi.

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Pencere kepenkleri kapalı olduğu görülen villada yapılan aramada, 3 ayrı odada özel teknolojiyle kurulan sistemle yetiştirilen 100 kilogram Hint keneviri, uyuşturucu yapımında kullanılan 80 kilogram kimyasal madde ile kenevir üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

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Arama sırasında, yatak odasındaki bir çamaşır askısında kurutmak için asılmış Hint kenevirleri bulundu.

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Operasyonda, 1 kişi gözaltına alınırken, ekiplerin incelemesinin ardından villa mühürlendi.

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Bu arada, villanın yaklaşık 2 hafta önce kiralandığı, kişilerin lüks araçlarla villaya girip çıktığı öğrenildi. AA

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Son güncelleme: android-time 23:0405.11.2018
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