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Beykoz’da cadde ortasında drift yapıp tehlike saçan lüks araçlı magandalar yakalandı

Beykoz'da 3 lüks araç trafiği durdurup cadde üzerinde 'drift' yaptı. Tehlikeli anlar amatör kameraya yansıdı. Polis plakaları tespit edilen araçların sürücülerini yakaladı.

android-time 17:22 2 Nisan 2018
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Beykoz'da 3 lüks araç trafiği durdurup cadde üzerinde 'drift' yaptı. Tehlikeli anlar amatör kameraya yansıdı. Polis plakaları tespit edilen araçların sürücülerini yakaladı.

CADDEYİ BİRBİRİNE KATTILAR

Yer Beykoz Yeni Riva Yolu Caddesi. 3 lüks araç caddeyi trafiğe kapatıp sırasıyla ‘drift’ adı verilen gösteriyi yapmaya başlıyor. Bu anlarda lastiklerden çıkan dumanlar caddeyi beyaza bürüyor. Diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan gösteri bir süre devam ediyor. Araçlar drift yaptıktan sonra da caddeden ayrılıyor.

BEYKOZ'DA 3 LÜKS ARAÇ TRAFİĞİ DURDURUP CADDE ÜZERİNDE 'DRİFT' YAPTI. TEHLİKELİ ANLAR AMATÖR KAMERAYA YANSIDI. SİVİL TRAFİK EKİPLERİ AMİRLİĞİ EKİPLERİ, PLAKALARI TESPİT EDİLEN ARAÇLARIN SÜRÜCÜLERİNİ YAKALADI.

BEYKOZ’DA 3 LÜKS ARAÇ TRAFİĞİ DURDURUP CADDE ÜZERİNDE ‘DRİFT’ YAPTI. TEHLİKELİ ANLAR AMATÖR KAMERAYA YANSIDI. SİVİL TRAFİK EKİPLERİ AMİRLİĞİ EKİPLERİ, PLAKALARI TESPİT EDİLEN ARAÇLARIN SÜRÜCÜLERİNİ YAKALADI.

HAPİS CEZASI İLE YARGILANABİLİRLER

Tehlikeli gösteri sonrası polis kameralara yansıyan araçların sürücülerini yakalamak için çalışma başlattı. Trafik Şube Sivil Trafik Amirliği  ekipleri, 34 YL 6801,  34 KY 812  ve 34 BU 222 plakalı araçların sürücüleri adreslerine yapılan operasyonla gözaltına aldı. E.K., C.O. ve M.B. adlı 940’ar lira idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücülerin ehliyetlerine geçici süre ile el konuldu. Beykoz Paşabahçe Polis Merkezi’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedilen 3  sürücü serbest bırakıldı. Ancak sürücülere TCK ‘nın 179/2 maddesinin uygulandığı öğrenildi. Buna göre 3 sürücü, dava açılması durumunda 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak.

DHA

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