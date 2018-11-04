Beyoğlu’nda ayakta durmanın öyküsü: Hayata Sarıl Lokantası

Ayşe Tükrükçü, 9 yaşında amcasının tecavüzüne uğradı ardından aile şiddeti nedeniyle mahkemece Berlin'deki bir yetiştirme yurduna gönderildi. Tükrükçü, 26 yaşında evlendi. Tam mutluluğu yakaladım derken bu kez eşi tarafından geneleve satıldı. Ancak Ayşe Tükrükçü vazgeçmedi ve hayata tutundu… Film gibi bir hayat hikâyesiyle Beyoğlu'nda açtığı ''Hayata Sarıl Lokantası'nda'' başka insanların da hayata tutunması için çabalıyor.

Ayşe Tükrükçü, gurbetçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmişti. Şimdi 52 yaşındaki Tükrükçü, kurtulduğu genelevin ardından yaklaşık 5 ay boyunca sokaklarda yaşıyor… Gittiği her iş görüşmesinde kapılar yüzüne kapanıyor, ama o pes etmiyor. Tükrükçü, o günleri bir ah çekerek şöyle anlatıyor:

”Evim yoktu, sığınacak yerim yoktu. 38 gün boyunca yıkanamadım, aynı kıyafetle tam 38 gün geçirdim. Taksim’de o zamanlar Gezi Parkı’nın önünde lokantalar vardı. Oradaki masada kalan artıklarla karnımı doyururdum. Allah kimseye yaşatmasın, çok zor günlerdi. Sokaktaki evsiz insanlardan lütfen korkmayın. Onlar bu hayata bir şekilde mecbur ediliyorlar…”

”BİR ŞEY YAPMAM LAZIM”

Yarı aç yarı tok geçen günlerin ardından temizlik işlerine başlayarak o zorlu günlerden kurtulduğunu söyleyen Tükrükçü, Hayata Sarıl Lokantası açma fikrinin ise şöyle anlattı: “O süreçten sonra bir eve taşındım. Elbette türlü zorluklar yaşadıktan sonra benim yaşadıklarımla benzer şeyler yaşamak zorunda kalanlar için ”Bir şey yapmam lazım” dedim. Konuşmacı olarak katıldığım bir konferansta “Evsizlere yemek verecek, onları ve genelevden çıkmak isteyenleri çalıştıracak bir lokanta açacağım. Bana destek olacak birileri var mı?” diye sordum. Çok kıymetli insanlar vardı o konuşmayı dinleyen. İlk maddi desteği çok geçmeden aldık. Önce Hayata Sarıl Derneği’ni, sonra da Hayata Sarıl Lokantası’nı kurduk.”

LOKANTA KÜÇÜK, UMUTLAR BÜYÜK

Hayata Sarıl Lokantası Beyoğlu'nda, İstiklal Caddesi'nin paralelindeki Kurabiye Sokak'ta, camlarında “Umut”, “Neşe”, “Aşk”, “Cesaret”, “Birlik” ve “Hayat” gibi insanın içini ısıtan kelimeler yazılı minicik bir yer…

Lokantada 11.00 – 18.00 arasında ücretli yemek servis ediliyor. Akşam 6’dan sonra ise orası evsizlerin yeri oluyor. İhtiyacı olan kim olursa olsun, orada ücretsiz karnını doyurabiliyor. Çalışanlar ya öğrenci ya da tekrardan hayata tutunmak isteyen kişiler. Çalışanların ve akşam dağıtılan yemeklerin ücreti, gündüz yemek yiyen müşterilerden ve askı sistemine bırakılan paralarla çıkıyor.

HER AY ÜNLÜ BİR ŞEF KONUK

Hayata Sarıl Lokantası’nda kişilere psikolojik destek ve çeşitli eğitimler verilirken, her ay da ünlü bir şef lokantanın konuğu oluyor. Bunun yanı sıra ihtiyaç sahiplerine kıyafet yardımı da yapılıyor. Yaşadığı onca zorluğa rağmen ayakta kalmayı başarmış, ayakta kalmak ve kendi yaşam kavgasını vermek isteyenlere ise umut olmuş Ayşe Tükrükçü’nün ilk hayali olan Hayata Sarıl Lokantası bugün 1 yaşında… Ancak Tükrükçü'nün başka bir hayali daha var. İhtiyaç sahipleri, toplumda yok sayılan, evsizler için bir rehabilitasyon merkezi açmak istiyor Ayşe Tükrükçü.

BİR BAŞKA HAYALİ DAHA VAR

Ayşe Tükrükçü, gerçekleştirmek istediği rehabilitasyon merkezi hayalini ise şöyle anlatıyor: ‘”Ben sokağı gördüm, sokakta yaşamanın zorluklarını gördüm bu lokantada yaptığım her şey çok kıymetli ama bir yerde eksik kalıyor. Gerekli eğitimcileri ve psikologları olan, çamaşırhanesi, banyosu olan bir rehabilitasyon merkezi kurmak istiyorum.”