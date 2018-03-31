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Beyoğlu’nda kahvehaneye ateş açıldı: Yaralılar var

Beyoğlu'nda Fethitepe Mahallesi, Tepeüstü Sokak'ta bulunan bir kahvehaneye maskeli kişilerce ateş açıldı. Açılan ateş sonucu kahvehanedeki kişiler arasında yaralananlar oldu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ise çevre hastanelere kaldırıldı.

android-time 23:24 31 Mart 2018
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Beyoğlu’nda kahvehaneye ateş açıldı: Yaralılar var
Beyoğlu'nda Fethitepe Mahallesi, Tepeüstü Sokak'ta bulunan bir kahvehaneye maskeli kişilerce ateş açıldı. Açılan ateş sonucu kahvehanedeki kişiler arasında yaralananlar oldu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ise çevre hastanelere kaldırıldı.

Beyoğlu'nda bir kahvehaneye yüzü maskeli kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş açıldı.

Saldırıda yaralananlar olduğu öğrenildi. Olay, saat 22.00 sıralarında Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi Tepeüstü Sokak içerisinde meydana geldi.

FOTO İHA

FOTO İHA

ÖZEL HAREKAT OLAY YERİNDE

İddiaya göre, yüzü maskeli kimliği öğrenilemeyen kişi ya da kişiler henüz belirlenemeyen bir sebeple sokak içerisindeki bir kahvehaneye kurşun yağdırdı. Kahvehanede vatandaşların bulunduğu sırada yapılan saldırıda yaralananlar olduğu öğrenilirken, olay yerine özel harekat ekipleri ve çok sayıda ambulans sevk edildi. İHA

 

 

Son güncelleme: android-time 23:5031.03.2018
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