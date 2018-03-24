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Beyoğlu’nda kaza! 2 yaralı

Beyoğlu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil park halindeki hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

android-time 05:54 24 Mart 2018
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Beyoğlu’nda kaza! 2 yaralı
Beyoğlu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil park halindeki hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Beyoğlu İlçesi Piyalepaşa Bulvarı üzerinde saat 02.30 sıralarında meydana geldi.

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Edinilen bilgiye göre, 34 NL 1073 plakalı aracı kullanan Engin Cenkyılmaz, beraberindeki Sait Serinhava ile birlikte Okmeydanı istikametine doğru seyir halinde giderken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

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Kontrolden çıkan otomobil yolun kenarında park halinde bekleyen 34 EY 8087 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarparak durabildi.

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Kaza sonrası araçta bulunan 2 kişi yaralanırken, yaralıların yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

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Durum hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi.

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Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi burada yaparken, yaralılar Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

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Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Bu arada polis ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

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İtfaiye ekipleri ise kaza yapan araçta incelemelerde bulundu.

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Kazaya karışan otomobil çekiciyle bulunduğu kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

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