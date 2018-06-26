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Beyoğlu’nda silahlı saldırı: 2 yaralı

Beyoğlu'nda cadde üzerinde biri kadın iki kişi, kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğrayarak yaralandı. Polis saldırganların peşine düştü.

android-time 21:17 26 Haziran 2018
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Beyoğlu'nda cadde üzerinde biri kadın iki kişi, kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğrayarak yaralandı. Polis saldırganların peşine düştü.

Olay, Kasımpaşa Dereboyu Caddesi üzerinde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre; binanın önünde bulunan Ramazan E. ile Burçak D. yaya olarak gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Ramazan E. ve Burçak D. bacaklarından yaralandı.

FOTO: DHA

FOTO: DHA

Saldırganlar, yine yaya olarak olay yerinden kaçtı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalelerinin ardından yaralıları hastaneye kaldırıldı.

FOTO: DHA

FOTO: DHA

Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin bulunması çalışma başlattı.  DHA

FOTO: DHA

FOTO: DHA

Son güncelleme: android-time 21:5126.06.2018
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