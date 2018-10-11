Beyoğlu’nda Sudanlı turistin zor anları!

Beyoğlu'nda İETT otobüsünün çarptığı araçta bulunan Sudanlı bir turist yaralandı. Araç içerisinde sıkışan Sudanlı turist zor anlar yaşadı.

Kaza saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Mecidiyeköy-Eminönü hattında çalışan İETT otobüsü Tarlabaşı Bulvarı üzerinde önünde seyreden bir araca arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle İETT otobüsünün önünde hasar oluşurken çarptığı aracın arka camı patladı. Araç içinde bulunan Sudanlı iki turistten biri bacağından yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri, yaralıya araç içinde ilk müdahalede bulundu. Daha sonra sedye ile ambulansa taşınan yaralı, tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Sudanlı turistlerin içinde bulunduğu araç sürücüsü, “Önümdeki araçlar yavaşlayınca ben de durdum otobüs arkadan çarptı” dedi.

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Kazayı gören motosiklet sürücüsü, “Önümüzdeki araç durunca ikimiz de durmak zorunda kaldık daha arkadan gelen otobüs duramadı vurdu. Araç içindeki kişi arka koltuktan öne fırladı, galiba kırılan cam bacağını yaraladı” diye konuştu. DHA