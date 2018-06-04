Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Beyoğlu’nda yabancı kadına saldırı güvenlik kamerasına böyle yansıdı

Beyoğlu'nda arkadaşlarıyla yolda yürüyen yabancı uyruklu bir kadın güpegündüz saldırıya uğradı. Kadını arkadaşları ve sivil polisler kurtarırken, saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

android-time 21:24 4 Haziran 2018
Haberler Gündem
Beyoğlu'nda arkadaşlarıyla yolda yürüyen yabancı uyruklu bir kadın güpegündüz saldırıya uğradı. Kadını arkadaşları ve sivil polisler kurtarırken, saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Beyoğlu’nda 31 Mayıs tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu bir kadın 2 arkadaşıyla birlikte kaldırımda yürüdüğü esnada Mustafa A. adli şahsın saldırısına uğradı. Genç kadını yanındaki arkadaşları ve o anda caddeden geçen sivil polisler kurtardı. Biranda genç kadının üzerine atlayan Mustafa A.’nın neden saldırdığı öğrenilemedi. Genç kadının şikayeti üzerine mahkemeye çıkan saldırgan tutuklanırken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

İLGİLİ HABERTaciz skandalı beyaz perdeye uyarlanacak!Taciz skandalı beyaz perdeye uyarlanacak!

POLİS KADINI KURTARDI

Kameralara yansıyan görüntülerde, genç kadın ve 2 arkadaşı kaldırımda yürüyor. Bu esnada önlerinden yürüyen şahıs biranda genç kadına saldırıyor. Arkadaşları genç kadını kurtarmak için hemen müdahale ederken, o esnada caddeden geçen 2 polis de olaya dahil olup kadını saldırganın elinden kurtarıyor.

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar