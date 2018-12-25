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Beyoğlu’ndaki Saint Antuan Kilisesi’nde Noel ayini

İstanbul Beyoğlu'ndaki Saint Antuan Kilisesi'nde Noel ayini düzenlendi. Ayine, çok sayıda vatandaş ve yurt dışından davetli katıldı.

android-time 06:54
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İstanbul Beyoğlu'ndaki Saint Antuan Kilisesi'nde Noel ayini düzenlendi. Ayine, çok sayıda vatandaş ve yurt dışından davetli katıldı.

İstiklal Caddesi’ndeki Saint Antuan Kilisesi, tören öncesinde Katolikler başta olmak üzere, turistler ve ziyaret amacı için gelen Türk vatandaşların akınına uğradı.

Fotoğraf: İHA

Fotoğraf: İHA

Polis ekipleri kilise girişinde güvenlik önlemi aldı. Kiliseye gelenler, Noel nedeniyle kurulan çam ağacının önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Fotoğraf: İHA

Fotoğraf: İHA

Hazreti İsa’yı anlatan ilahilerin söylendiği Noel ayininde cemaat üyeleri mum yakıp dua etti. Daha sonra Neo Katakumen Cemaati’nin Lideri Costa Mario bir konuşma yaptı.

Yapılan duaların ardından ayinde, temsili bir bebek kullanılarak Hz. İsa'nın doğuşu canlandırıldı Fotoğraf: İHA

Yapılan duaların ardından ayinde, temsili bir bebek kullanılarak Hz. İsa’nın doğuşu canlandırıldı
Fotoğraf: İHA

Saat 21.00 sıralarında başlayan Noel Ayini’nde İncil’den bölümler ve Hz. İsa'yı anlatan ilahiler okundu.

Fotoğraf: DHA

Fotoğraf: DHA

Yaklaşık 2 saat süren ayin sırasında vatandaşlar yeni yıl için dilek tuttu. İHA

Fotoğraf: DHA

Fotoğraf: DHA

Fotoğraf: DHA

Fotoğraf: DHA

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Son güncelleme: android-time 07:2125.12.2018
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