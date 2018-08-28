Beytüşşebap’ta 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak’ın Beytüşşebap İlçesi Faraşin yaylasında devam eden Şehit Jandarma Yarbay Songül Yakut operasyonunda 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlara devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi Faraşin Yaylasında devam eden Şehit Jandarma Yarbay Songül Yakut operasyonunda, bu sabah saat 05.30 sıralarında, Beresih Tepe bölgesinde 5 PKK'lı terörist tespit edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan yakın hava desteği sonucunda, tespit edilen 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

JANDARMANIN İLK KADIN KOMUTANI

31 Mayıs 2017 Çarşamba günü, Şırnak/Şenoba Tugay Komutanlığından kalkış yapan ve içinde 13 askerin bulunduğu Cougar tipi bir helikopter, kalkışından kısa bir süre sonra yüksek gerilim hatlarına takılmış içindeki 13 askerimiz şehit olmuştu. Şehit askerler arasında bulunan Yarbay Songül Yakut jandarmanın ilk kadın komutanıydı. Yakut 1976 yılında Malatya Akçadağ’da dünyaya gelmişti.



ŞIRNAK (İHA)