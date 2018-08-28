Bıçakladığı kişiye ölmesin diye olay yerinde suni teneffüs yaptı

Karaman’da iki araç arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan kovalamaca cinayetle bitti. Katil zanlısı ise bıçakladığı kişiye ölmesin diye olay yerinde suni teneffüs yaparken, ambulansla da başında hastaneye kadar gitti.

Olay, gece saat 23.30 sıralarında Karaman-Ereğli Karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Yeşildere köy yolunda karşılaşan araçlar, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle aralarında kovalamaca başladı. Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında bulunan jandarma uygulama noktasına 500 metre kala ana yol üzerinde biri diğerinin önünü kesti.

BIÇAKLARLA BİRBİRLERİNE SALDIRDILAR

Araçlardan inen Mehmet S. ile Yusuf Koçaker, arkadaşlarının gözü önünde bıçakla birbirlerine saldırdı. Mehmet S. (23), bıçakla Yusuf Koçaker'i (30), kolundan ve göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan Koçaker, kanlar içinde yere yığıldı. Yoldan geçmekte olan vatandaşların kaza var ihbarı üzerine olay yerine gelen uygulama noktasındaki jandarma ekibi, bir kişinin kanlar içinde yerde yattığını görerek sağlık ekibi istedi.

ÖLMESİN DİYE SUNİ TENEFÜS YAPTI

Kalbi duran Koçaker'e uygulama noktasında görevli bir Astsubay Başçavuş kalp masajı yaparken, Koçaker'i bıçaklayan katil zanlısı Mehmet S. de, şahsın ölmemesi için suni teneffüs yaptı. Katil zanlısı Mehmet S., gelen ambulansla bıçakladığı Koçaker'in başında hastaneye kadar gitti.

Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan Yusuf Koçaker, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma katil zanlısı şahısla birlikte her iki araçta bulunan 1'i bayan 6 kişiyi gözaltına aldı. Bu arada Mehmet S'nin Karaman Devlet Hastanesi'nde memur olarak çalıştığı öğrenildi.

Mehmet Dağlı KARAMAN (İHA)