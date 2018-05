Bihlun Tamaylıgil yeniden aday olmayacağını açıkladı

CHP İstanbul milletvekili Bihlun Tamaylıgil: Uzun yıllar mücadelemizi omuz omuza sürdürdüğümüz bütün arkadaşlarımın bilmesini isterim ki bu karar ortak mücadelemize bir nokta koyma kararı değildir.Bir son değil aksine yeni ve inanç dolu bir başlangıç olacaktır. Millet adına farklı siyasi sorumluluk görevleri sürdürme kararı aldım.

CHP İstanbul Milletvekili, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Bihlun Tamaylıgil, milletvekili aday adayı olmayacağını yazılı bir mesaj yayınlayarak, kamuoyuna açıkladı.

Otuz beş yaşında milletvekili seçilen ve beş dönemdir Parlamenterlik görevini sürdüren Tamaylıgil, milletvekili aday adayı olmama kararının, bir son değil yeni ve inanç dolu bir başlangıç olduğunu vurgulayarak; “Bugün benim için en kutsal görev, milletle birlikte, milli iradeyi, hak, hukuk, demokrasi ve özgürlükleri yeniden hakim kılmak için Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Muharrem İnce'yle birlikte, halkın aydınlık geleceği için yönetsel sorumluluğu paylaşıp, elimizi cesaretle taşın altına koyarak, halkımızı geleceğe olan umut ve inançla yeniden ayağa kaldırmaktır” dedi.

Milletvekilliği görevi süresince kendisine verdikleri destek nedeniyle seçmenlerine, CHP önceki dönem Genel Başkanı Deniz Baykal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti örgütleri ve çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Bihlun Tamaylıgil; “ Gerçek başarıya giden yolun milli iradeye hizmet ve doğruluk olduğuna inancımla yapmış olduğum bütün çalışmalarımda, pusulam her zaman vicdanım oldu. Cumhuriyetin kurucu değerlerine sahip çıkıp, Mustafa Kemal Atatürk'ün açmış olduğu yolda cesaretle ilerleyerek, ülkeme ve halkıma milli mücadele ruhuyla her zaman sadakatle hizmet ettim ve etmeye devam edeceğim. Dün olduğu gibi bugün de tarihi seçim süreci boyunca ve sonrasında, Yüce Allah’ın verdiği güç ve nefesle yine partim, ülkem ve geleceğimiz adına yeni görev ve sorumluluk alanlarında mücadelenin neferi olacağım” sözleri ile halk adına mücadeleyi CHP saflarında sürdürmeye devam edeceğini bildirdi.

Parlamento çatısı altında beş dönemdir İstanbul Milletvekili olarak görev yapan Bihlun Tamaylıgil, finans, sanayi ve turizm sektörlerinde üst düzey yönetici olarak çalıştıktan sonra, 35 yaşında milletvekili olarak seçildiği Cumhuriyet Halk Partisi'nde, Genel Başkan Yardımcılığı, Parti Sözcülüğü, Genel Sekreter Yardımcılığı görevlerinin yanısıra, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk kadın Genel Sekreteri olarak görev aldı.

Milletvekili görevi süresince Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ihtisas komisyonlarında da görev yapan Bihlun Tamaylıgil, Parlamentolar Arası Birlik, NATO Parlamenter Asamblesi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyeliği yaparak, Türkiye Cumhuriyeti'ni uluslararası platformlarda da başarı ile temsil etti.

CHP İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil, milletvekili aday adayı olmayacağına ilişkin yapmış olduğu yazılı açıklamada şunlara yer verdi:

Değerli Dostlarım;

3 Kasım 2002 Yılı Genel Seçimlerinde, aziz milletimizin değerli takdirleriyle Cumhuriyet Halk Partisi'nden otuz beş yaşında genç bir kadın milletvekili olarak seçildiğim Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında, milletime vekalet görevimi on altı yıldır halk adına büyük onur, gurur ve şerefle sürdürdüm.

Gelinen aşamada artık siyaset ve iş alanında edinmiş olduğum tecrübelerimi, milletin içinde ve millet adına farklı siyasi sorumluluk görevlerinde sürdürme kararı aldım. Bu bağlamda yeni dönemde milletvekili aday adayı olmadığımı sizlerin bilgi ve takdirlerine sunmak isterim.

Çok iyi bildiğiniz gibi, Cumhuriyet tarihimizin en önemli seçimlerine sayılı günler kaldı. Hukuk devletini ve demokrasiyi ortadan kaldıran, ülkemizi ekonomik darboğaza ve bir korku tüneline sokan, yurttaşlarımızda huzur bırakmayan iktidarın son günleridir artık…

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu partisi Cumhuriyet Halk Partisi; Saray’ın devlet gücünü kullanarak yaptığı bütün baskı, saldırı ve iftiralarına karşı dimdik ayakta durmuş, AKP iktidarının Cumhuriyeti ve demokrasiyi ortadan kaldırmaya yönelik tüm hamleleri ile mücadele etmiştir…

Türkiye “iyi ki Cumhuriyet Halk Partisi var” dediğimiz günlerden geçiyor.

Bu süreçte 16 yıldır her kademesinde görev yaptığım ve beş dönemdir milletvekili olarak mücadele saflarında olmaktan gurur duyduğum partimde, yeni dönemde farklı görev ve sorumluluk alanlarında yer alarak hizmet etmek istiyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin kadroları; her biri milletvekili ve bakanlık yapacak donanım ve birikimde olan sayısız değerli kardeşimle doludur…

Türkiye’yi korumak, yönetmek ve büyütmek sevdasını yüreğinde taşıyan arkadaşlarımız, yüce Meclis’te bizim bıraktığımız yerden milletin vekili olma gururunu devralacaklar ve mücadele azmini taçlandıracaklardır.

Uzun yıllar mücadelemizi omuz omuza sürdürdüğümüz bütün arkadaşlarımın bilmesini isterim ki, bu karar ortak mücadelemize bir nokta koyma kararı değildir. Bir son değil, aksine yeni ve inanç dolu bir başlangıç olacaktır. Gerçek başarıya giden yolun milli iradeye hizmet ve doğruluk olduğuna inancımla yapmış olduğum bütün çalışmalarımda, pusulam her zaman vicdanım oldu. Cumhuriyetin kurucu değerlerine sahip çıkıp, Mustafa Kemal Atatürk'ün açmış olduğu yolda cesaretle ilerleyerek, ülkeme ve halkıma milli mücadele ruhuyla her zaman sadakatle hizmet ettim ve etmeye devam edeceğim. Dün olduğu gibi bugün de tarihi seçim süreci boyunca ve sonrasında, Yüce Allah’ın verdiği güç ve nefesle yine partim, ülkem ve geleceğimiz adına yeni görev ve sorumluluk alanlarında mücadelenin neferi olacağım.

CHP’li olmak koltuk sevdası için değil, memleket sevdası için mücadele ve demokrasi adına her şartta hizmet etmek demektir.

Adayımız, kardeşim Sayın Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacak en güçlü adaydır ve sayılı günlerin sonunda CHP’nin adayı Türkiye’nin tarafsız Cumhurbaşkanı olarak görevine başlayacak ve ülkemizi kurucu ayarlarına yeniden döndürmeyi başaracaktır.

Bugün benim için en kutsal görev, milletle birlikte, milli iradeyi, hak, hukuk, demokrasi ve özgürlükleri yeniden hakim kılmak için Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Muharrem İnce'yle birlikte, halkın aydınlık geleceği için yönetsel sorumluluğu paylaşıp, elimizi cesaretle taşın altına koyarak, halkımızı geleceğe olan umut ve inançla yeniden ayağa kaldırmaktır.

Başta, beş dönemdir şahsımı milletvekilliği görevine layık görerek, Parlamentoya taşıyan halkımız olmak üzere, desteklerini esirgemeyerek, bana duydukları güvenle güç veren önceki dönem Genel Başkanımız Sayın Deniz Baykal ve Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na, örgütümüze ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Bu tarihi süreçte ülkemizin tek adam diktatörlüğünden ve yarattığı erozyondan kurtulması için elimden gelen tüm çabayı harcayacağımı, partim ve ülkem için yeni mücadele alanlarında hizmet etmeye devam edeceğimi belirtiyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum.