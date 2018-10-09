Bildiriye imza atan akademisyenlere ceza talebi

Akademisyeler; Esra Mungan, Meral Camcı, Muzaffer Kaya ve Doç. Dr. Kıvanç Ersoy’un Barış İçin Akademisyenler’in “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisini imzalamaları nedeniyle yargılandıkları davada savcı mütalaasını açıkladı.

Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmaya sanıklar Esra Mungan ve Meral Camcı katıldı. Mahkeme heyeti, savcılığın celse arası mütalaasını açıkladığını belirtti. Tebligat yoluyla gönderilen mütalaada sanıkların “Terör örgütü propagandası yapmak” suçundan 7,5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi.

Mütalaada, sanıkların imzacısı oldukları bildirinin PKK’nın güdümündeki demokratik toplum kongresinin çağrısı üzerine hazırlandığı iddia edildi. Bildiride yer alan ifadelerin, “Terör örgütünün bölücü faaliyetlerini demokratik bir hareket, güvenlik güçlerinin operasyonlarını ise suç ve katliam olarak nitelediği” vurgulandı. Mütalaada, bildiriye imza atanların örgütün bu nitelikteki yöntemlerini meşru göstermeye çalıştıkları belirtilerek, sanıkların “Terör örgütü propagandası yapmak” suçundan cezalandırılmaları talep edildi. Duruşma 28 Ocak 2019 tarihine ertelendi.