Bilgisayarını tamirciye bırakan genç kadın hayatının şokunu yaşadı!

Sıla B. adlı genç kadın, tamirci Erol A.’nın bilgisayardaki özel fotoğraflarını kendi bilgisayarına aktarıp şantaj yaptığını öne sürerek dava açtı.

Genç kadın özel numaradan defalarca arandığını belirterek, karşısındaki kişinin ‘Özel fotoğrafların var çok güzelsin seninle arkadaş olmak istiyorum’ dediğini iddia etti.

İstanbul'da yaşayan Sıla B. isimli genç kadın, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine diz üstü bilgisayarını tamirat için bıraktığı işyeri sahibiyle mahkemelik oldu. Vatan gazetesinden Tolga Atar'ın haberine göre; Erol A.'nın kendisine şantaj yaptığını öne süren genç kadın yaşadıklarını şöyle anlattı;

‘ÖZEL VE BİRAZ AÇIK FOTOĞRAFLARIMI SOSYAL MEDYAYA KOYDU’

Kendime ait laptopu yazılım ve bazı programları çalışmadığı için Levent'te bu işleri yapan bir iş yerine götürdüm. Bir gün sonra yapıldığını söylediler ben de gidip laptopu aldım. Aradan 15 gün geçtikten sonra beni bilmediğim bir numaradan arayan kişi, ‘elimde mail hesabın, sosyal medya hesapların var. Özel fotoğrafların var çok güzelsin seninle arkadaş olmak istiyorum' dedi. Onu tersledim. Bunun üzerine özel ve biraz da açık olan fotoğrafımı sosyal medya hesabıma koydu. Dediğini görünce hemen hesaplarımın şifrelerini değiştirerek kapattım. Aklıma bilgisayarımı yaptırmak için verdiğim yer aklıma geldi. Erol A.'yı aradım durumu sordum. İnkar etmeyerek benimle olmak istediğini söyledi.

Erol A. ise savcılıkta, “Kötü niyetim yoktu, amacım da şantaj yapmak değildi” diye kendini savundu. Savcılık Erol A. hakkında “Kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirme yayma” suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istedi.