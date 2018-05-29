‘Bilinmeyen’ tarihi eser ele geçirildi

İstanbul Polisi tarihi eser kaçakçılarına yönelik Fatih'te operasyon düzenledi. Aramalarda Defterdar ibrahim Paşa Camisi'nden çalındığı öne sürülen 2 şamdanın da aralarında bulunduğu 61 parça tarihi eser ele geçirildi. Vakıflarda 2000 yılı öncesi tarihi eser fotoğraflarının bulunmadığı için şamdanların eşleştirilmesi yapılamadı.

Operasyon İstanbul Emniyeti’ne bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Fatih’te tarihi eser kaçakçılığı yapan bir şebekeyi belirleyen ekipler harekete geçti. Yapılan aramalarda A.R.G. adında bir şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 61 parça tarihi eser ele geçirildi. Çoğu Osmanlı ve İslam Dönemi’ne ait olan eserler arasındaki 4 şamdan dikkat çekti. Şamdanlardan ikisinin Defterdar İbrahim Paşa Camisi’nden çalındığı bilgisine ulaşıldı. Caminin Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bağlı olması sebebiyle kurumdan bilgi istendi. Şamdanın 2000 yılı öncesinde çalındığı belirtildi.

VAKIFLAR KAYDI YOK

Şamdanların karşılaştırılması için Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden fotoğraf istendi. Ancak camilerde 2000 bin yılı öncesine ait eserlerin fotoğraflı kayıtlarının olmadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine ele geçirilen şamdanların fotoğrafı yetkililere gönderildi. Şamdanların Defterdar İbrahim Paşa Camisi’nden çalınanlarla çok büyük benzerlik gösterdiği öğrenildi. Uzmanlar ele geçirilen şamdanların camiden çalınan şamdanlarla aynı döneme ait olduğunu da tespit etti. Bunun üzerine ele geçirilen tarihi eserlerin camiden çalınan şamdanlar olduğu değerlendirildi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Konuyla ilgili çalışmalar sürerken ele geçirilen diğer tarihi eserlerin incelemesinin sürdüğü belirtildi.