Bilirkişi raporuna kızdı Kedi Köyü’nü yaktı!

Adı sık sık hayvan ölümleri ve topladığı paralarla gündeme gelen Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği (ASKODER) başkanı Mehmet O. hakkında savcılık bilirkişi raporu hazırladı. Derneğin paralarını şahsi harcamalarında kullandığı belirtilen rapora kızan Mehmet O. derneğe ait “Kedi köyü”nü benzin dökerek ateşe verdi ve sonra sosyal medya hesabından paylaştı. Mehmet O. bu olaydan birkaç gün sonra ise hiçbir şey olmamış gibi sosyal medyadan hayvanlar için yardım talep etmesi bu kadarına da pes dedirtti.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Doyuran Köyü'ndeki Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği (ASKODER) başkanı Mehmet O. hakkında ‘Dernekler Kanununa Muhalefet' ile ‘Hayvanlara uygun olmayan şartlarda bakmak ve hayvanlardan maddi çıkar sağlamak' iddiasıyla savcılık soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında hazırlanan savcılık bilirkişi raporunda, derneğe ait 50 bin 60 TL'nin Mehmet O.’nun şahsi harcamalarında kullandığı belirtildi. Bilirkişi raporuna tepki gösteren Mehmet O. derneğe ait bazı taşınmazları sattıktan sonra benzin dökerek yaktı.

SOSYAL MEDYASINDAN PAYLAŞTI

15 kedi ile 5 köpeğin kaldığı Kedi Köyü'ndeki kulübeleri ateşe veren ASKODER başkanı Mehmet O. yanan kulübelerin fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaştı. Her gün iftira ve şikâyete maruz kaldığını iddia eden Orhan, kendisini savcılığa şikâyet edenlere tepki gösterdi.

PARA TOPLAMAYA DEVAM ETTİ

ASKODER başkanı Mehmet O. derneğe ait Kedi Köyü'ndeki kulübeleri ateşe verdikten sonra hayvanlar için dernek adına para talep etmesi şaşkınlık yarattı. Mehmet O. ‘Acil Durum’ başlığıyla paylaştığı ileti de, derneğe ait banka IBAN ve hesap numaralarını vererek hayvanseverlerden para talep etmesi tepkilere neden oldu. Mehmet O. “Sokak canlarımızın yaşam kalitesini artırmak ve daha iyi yaşamaları için destelerinizi bekliyoruz” yazarak hayvanlar için yardım talep etmesine hayvanseverler tepki gösterdi.

“KULÜBELERİ YAKTI SATILACAKLARI SATTI”

Konuyla ilgili açıklama yapan Candost Hayvan severler Derneği Başkanı Arife Yanık, Askoder'in başkanı Mehmet O.’nun Candost Hayvan Severler Derneği olarak şikayet ettiklerini belirterek, şöyle konuştu: “Şahsın, hayvanları kullanarak para topladığı savcılıkça ispatlandı. Paraları kendi şahsi harcamalarında kullandığı 24 sayfalık bilirkişi raporu ile onaylandı. Mahkeme sonucunu bekliyoruz. Ayrıca kaymakamlık ve dernekler müdürlüğü de bu bilirkişi raporunun gelmesi ile harekete geçti. Konyaaltı Kaymakamlığından kedi köyü boşaltma ve içindeki hayvanların korumaya alınma kararı çıktı. Şimdi de derneğe ait hesapta bulunan paranın şahsi harcamalarında kullanılması, bilirkişi raporuyla belgelendi. Şahıs, karara tepki göstererek, kulübeleri yaktı satılacakları sattı. Muhtemelen mahkeme sonucundan önce kaçacak”