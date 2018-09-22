Bina cephesine 5 milyon TL

Kamuda tasarrufa rağmen belediye keseyi açtı. Fatih’te 5 milyon 67 bin TL’lik bina cephesi yenileme maliyetinin 1 milyon 875 bin TL’si İBB bütçesinden, 3 milyon TL’si Fatih Belediyesi’nden, geri kalanı da vatandaşın cebinden çıkacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin eylül ayı oturumunda iki dikkat çekici karar alındı. İlk karar, Fatih Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü'nün tarihi sokakların çağdaş bir görünüme kavuşması, mimarlık ve şehircilik kuralları çerçevesinde kent estetiğine katkı sağlanması için yaptığı başvuru çerçevesinde Molla Zeyrek Cami ve çevresine ait cephe yenileme çalışması için verildi.

TALEP KABUL EDİLDİ

Söz konusu proje kapsamında Molla Zeyrek Cami ve çevresindeki At Pazarı, İbadethane, Fazilet, Yeni Akil sokakları, Fenerci Hüseyin Çıkmazı, Haydar Caddesi, İtfaiye Caddesi, Zeyrek Caddesi, Zeyrek Mehmet Paşa caddelerindeki 139 binanın cephe yenilemesi için gerekli 2 milyon 500 bin liralık maliyetin yüzde 75'inin yani 1 milyon 875 bin lirasının İBB bütçesinden karşılanması istendi. Talep, İBB Meclisi'nce kabul edildi. Proje için, Fatih Belediyesi bütçesinden maliyetin yüzde 25'i olan 625 bin lira çıkmış olacak.

Bir diğer projede ise Fatih Belediyesi, ilçe genelindeki bina cephelerini tarihi dokuya uyumlu hale getirmek ve estetiğe aykırı uygulamaları gidermek amacıyla binaların uygun cephe ile kaplanması, reklam panoları ve klimaların estetik şekilde yeniden tesisi için gerçekleştirilen ihale kapsamında ilçe meclisinde aldığı kararı da onaylanmak üzere İBB'ye gönderdi.

Soğancı Raşit Sokak, Langa Hisarı Caddesi, Alişan Sokak, Cinci Meydanı Sokak, Işıl Sokak, Kömürcü Mustafa Sokak, Kürkçü Kuyusu Sokak, Sarayiçi Sokak, Saatçi Yokuşu, Bodrum Sokak, Küçükpazar Caddesi, Atatürk Bulvarı, Kuleboyu Sokak, Mehmet Lütfü Sokak, Ankara Caddesi, Bab-ı Ali Caddesi ve Karadeniz caddelerinde sağlıklılaştırma çalışması yapılacağı ve uygulama maliyetlerinin yüzde 95.506'sının yani 2 milyon 452 bin lirasının Fatih Belediyesi, yüzde 4.494'üne denk gelen 115 bin liranın ise bina ve işyeri maliklerinden tahsil edilmesi için ilçe meclisi kararı alındığı kaydedildi. İhale uygulama maliyeti 2 milyon 567 bin 413 lira olan 144 binayı yenileme işi de İBB tarafından onaylandı.

FATURA 238 BİNAYA KESİLDİ

Alınan bu iki kararla toplam 283 bina için 5 milyon 67 bin liraya yapılacak cephe yenileme işinin 1 milyon 875 bin lirası İBB bütçesinden, 3 milyon 77 bin lirası Fatih Belediyesi bütçesinden 115 bin lirası da bina sahiplerinin cebinden çıkacak.

İmar affında patrona özel yeni düzenleme

İmar Barışı uygulamasında hesaplama sistemi “sadece tesisin kapladığı alan” şeklinde değiştirilerek, patronlara kolaylık sağlandı. Düzenleme yapılmasaydı, işyerleri yapı kayıt belgesi bedelinin ruhsatlı alan üzerinden hesaplanması nedeniyle yüksek rakamlar ödemek zorunda kalacaktı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, yapı kayıt belgesi, ruhsatı veya kullanma izni bulunmayan yapılarda tamamı için, yapı kullanma izni olan yapılarda ise ruhsat ve eklerine aykırılık hangi bağımsız bölümde/bölümlerde yapılmış ise o bağımsız bölümler için ayrı ayrı veya yapının tamamı tek bir malike ait ise ve aykırılık bütün bağımsız bölümlerde ise yapının tamamı için düzenlenecek. Arsa emlak vergi değeri hesapları, yapının oturum alanına karşılık gelen arsa payı üzerinden yapılacak.