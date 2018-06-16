Binali Yıldırım Erdoğan’a nasıl muhalefet ettiğini açıkladı

Başbakan Binali Yıldırım katıldığı bir programda, 2003 yılındaki 1 Mart tezkeresine ilişkin çok çarpıcı sözler söyledi. Yıldırım, o dönem Erdoğan’ın 1 Mart tezkeresini savunmasına karşılık, kendisinin tezkereyi reddeden tarafta yer aldığını anlattı.

Başbakan Binali Yıldırım, Oğuzhan Uğur ve ekibinin hazırlayıp sunduğu Youtube kanalı Babala TV'ye konuk oldu.

Oğuzhan Uğur'un, ABD İran'ı vurursa Türkiye İncirlik'i kullandıracak mı şeklindeki sorusuna yanıt veren Binali Yıldırım, 2003 yılındaki 1 Mart tezkeresine ilişkin de çok çarpıcı sözler söyledi.

CHP TEZKEREYE KARŞI ÇIKIYORDU

1 Mart tezkeresi AKP hükümetinin ilk yıllarında Meclis'e getirildi. O dönem AKP Genel Başkanı olan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tezkerenin mutlaka meclisten geçmesi gerektiğini vurguluyordu. Tezkere, ABD askerlerinin Irak'a girmesi için Türkiye'nin güneyinde konuşlanmasını, limanların ve askeri havaalanlarının ABD'ye açılmasını öngörüyordu. CHP tezkereye karşı çıkıyordu. Öyle ki CHP’den Önder Sav, yaptığı konuşmada tezkereye karşı çıkarak, Amerikan gemileri için “düşman gemileri” ifadesini kullanmıştı. AKP'nin ise Meclis'teki sandalye sayısı 360'ın üstündeydi. Yapılan gizli oylamaya 533 milletvekili katıldı, 250 ret, 264 kabul, 19 çekimser oyu kullanıldı. Ancak, Anayasa’nın 96. maddesinde öngörülen 267 salt çoğunluğa ulaşılamadı. Bu durumda, tezkere kabul edilmemiş sayıldı.

“IRAK’IN İŞGALİNDE ABD TÜRKİYE’Yİ KULLANABİLDİ Mİ? BİZ REDDETTİK”

AKP'nin tezkerede verdiği fireler hala tartışma konusu. Bugün dahi 1 Mart tezkeresine ilişkin tartışmalar zaman zaman devam etmekte. Binali Yıldırım da Babala TV'de katıldığı seçim programında, o dönem Erdoğan'ın 1 Mart tezkeresini savunmasına karşılık, kendisinin tezkereyi reddeden tarafta yer aldığını şu ifadelerle anlattı:

“Irak'ın işgalinde Amerika Türkiye'yi kullanabildi mi? 1 Mart tezkeresini hatırla. 1 Mart tezkeresi Amerika'nın üsleri ve Türk topraklarını kullanarak yapacağı bir operasyondu, biz reddettik.”