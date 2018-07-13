Binali Yıldırım’a ‘Devlet Şeref Madalyası’ verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 65. Hükümetin Başbakanı Yıldırım'a, hizmet süresince gösterdiği üstün başarı dolayısıyla Devlet Şeref Madalyası verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada Binali Yıldırım'a hizmetleri için teşekkür etti. Erdoğan, 'Binali bey bizi hiç yolda bırakmadığı gibi bazıları gibi yolunu da şaşırmadı' dedi. Törende sunum yapıldığı sırada duygusal anlar yaşayan Yıldırım gözyaşlarına hakim olamadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Başbakan Binali Yıldırım’a Şeref Madalyası tevcih töreninde konuştu.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Erdoğan,’ Türkiye Cumhuriyeti’nin son Başbakanı Sayın Binali Yıldırım, 2002’den beri AK Parti hükümetlerinde aldığı görevlerle ülkemizin kalkınması, milletimizin refahı için ortaya koyduğu çabalarla gerçekten hepimizin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir. Milletimizin hafızası ve tarih yapılan hizmetlerle sarf edilen çabaların en büyük hakemedir. Burada takdim ettiğimiz madalya, sadece devletimiz ve halkımız adına gösterilen fedakarlıklar karşısında vefa borcumuzun bir nişanesidir. Hayatın her alanında yol arkadaşlığı gönül dostluğu önemlidir. Bu sözün asıl yerinin bulduğu yer siyasettir, devlet idaresidir. Siyasette aynı ideallere inandığınız aynı değerleri paylaştığınız gönül ve fikir birliği içinde hareket ettiğiniz yol arkadaşlarınızın değeri her şeyin üstündedir. Hayatta en büyük zenginlik dost biriktirmektir. Allah’a hamd olsun, 40 seneyi aşan zorlu siyaset yolculuğumuzda Rabbim bizlere Binali bey gibi güzel dostlar, sağlam dostluklar nasip etti’ diye konuştu.

‘BAZILARI GİBİ YOLUNU ŞAŞIRMADI’

Binali Bey ile 40 yıllık dostluğumuz pek çok imtihanı başarı ile atlatmıştır. Paylaştığımız her sevinç ve acı ile dostluğumuz daha da perçinleşmiş, çelikleşmiştir. Binali bey en meşakkatli zamanlarımızda uzun yollardan kuş kanadı ile gelmiş derdimize, mutluluğumuza ortak olmuştur onun için de ulaştırma bakanı olmuştur. Kendisi 40 yıllık yoldaşlığımızda bizleri hiçbir zaman yolda bırakmadığı gibi bazıları gibi yolunu da şaşırmadı”

NAZIM’IN DİZELERİYLE ÖVGÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “40 yıllık kadim dostum” dediği Binali Yıldırım’ı Nazım Hikmet’in “Dostluk” şiiri ile övgüler yağdırdı. İşte Nazım’ın o şiiri…

Biz haber etmeden haberimizi alırsın,

yedi yıllık yoldan kuş kanadıyla gelirsin.

Gözümüzün dilinden anlar,

elimizin sırrını bilirsin.

Namuslu bir kitap gibi güler,

alnımızın terini silersin.

O gider, bu gider, şu gider,

dostluk, sen yanı başımızda kalırsın.

‘PEK ÇOK TARİHİ ATILIMI BİRLİKTE HAYATA GEÇİRDİK’

Bu şiirde ifade edildiği gibi Binali Bey, en meşakkatli zamanlarımızda uzun yollardan kuş kanadıyla gelmiş, derdimize, sıkıntımıza, mutluluğumuza ortak olmuştur. Onun için de Ulaştırma Bakanı olmuştur. 40 yıllık yoldaşlığımızda bizleri hiçbir zaman yolda bırakmadığı gibi bazıları gibi yolunu da şaşırmadı. Üstlendiği her vazifeyi, deruhte edilen her görevi ehliyet, liyakat ve prensiplerine sadakatla en güzel şekilde yerine getirdi. Gücünü ve itibarını makamlarından alanlardan değil, icraatlarından, millete yapmış olduğu hizmetlerden alan bir arkadaşımız oldu. Özellikle son 16 yılda ulaştırma, haberleşme ve denizcilik alanında gerçekleştirdiğimiz hamlelerimizin gerisinde Binali Bey’in mutlaka bir imzası, izi, emeği vardır.

Erdoğan’ın konuşmasından sonra Binali Yıldırım’a Şeref Madalyası takdim edildi.

Binali Yıldırım da şeref madalyası töreninin ardından başbakanlık mührünü Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teslim etti. Yıldırım şunları söyledi:

“Zat-ı devletlinizi en derin duygularla tebrik ediyor, başarılarınızın artarak devam etmesini Allah’tan niyaz ediyorum. Milletimiz ve ülkemiz adına, bu ulvi makamları teslim eden Başbakanlık mührünü, binlerce yıllık devlet kültürümüzün nişanı olaran mührü zat-ı alinize arz etmekten şeref duyuyorum. Allah daima elinizden tutsun. Bu millete hizmet yolunda sizi ve dava arkadaşlarınızı aziz milletimizi, güzel ülkemizi payidar kılsın.”