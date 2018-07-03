Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Binali Yıldırım’dan veda turu

'Dükkanı kapattık' diyen Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'da veda turuna çıkacak.

android-time 10:05 3 Temmuz 2018
Haberler Gündem
Binali Yıldırım’dan veda turu
'Dükkanı kapattık' diyen Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'da veda turuna çıkacak.

Geçtiğimiz gün Türkiye İhracatçılar Meclisi 25. Olağan Genel Kurulunda konuşan Başbakan Binali Yıldırım, “94 yıllık parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçiş gerçekleştirdik ve yeni sistemin kurucu cumhurbaşkanı olarak da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı seçtik” ifadelerini kullanmış ve yeni sistemde başbakanlık olmadığını hatırlatıp, “Bizim koltuk elde kaldı” şeklinde espri yapmıştı.

BUGÜN VEDA TURUNA ÇIKIYOR

Başbakan Binali Yıldırım bugün; TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile Yargıtay Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Danıştay Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı ve TRT Genel Müdürlüğünü ziyaret edecek, Çankaya Köşkü’nde Başbakanlık personeliyle bir araya gelecek.

Son güncelleme: android-time 10:2503.07.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar