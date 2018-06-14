Bingöl Bayram namazı saat kaçta? Bayram Namazı kaç rekat? (İl il Ramazan Bayramı ezan saati 2018)

Bayram namazı saat kaçta? Bingöl bayram namazı saati ve bayram namazı nasıl kılınır? sorusunu sizler için yanıtladık. İl il bayram namazı vakitleri, Ramazan Bayramı 2018 ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Bayram namazı nasıl kılınır? İşte Ramazan Bayramı'nda kılınacak namaza dair ayrıntılar...

2018 yılının Ramazan bayramı geldi! Bingöl’de bayram namazı saat kaçta kılınacak? İslam aleminin Ramazan Bayramı bu sene 15 Haziran'da başlıyor ve 17 Haziran'da bitiyor. Bayram namazı bayramların ilk günün sabahında kılınır? Peki bayram namazı nasıl kılınır, bayram namazı saat kaçta kılınır? İşte Bingöl bayram namazı saati ve il il bayram namazı vakitleri, Ramazan bayramı ilgili faydalı bilgiler…

BİNGÖL BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05:36

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BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazı bayramın ilk günü, güneşin doğmasından yaklaşık 50 dakika geçtikten sonra cemaatle birlikte kılınan namazdır. Bayram namazına, Allahuekber “Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan Kurban Bayramı namazını kılmaya. Uydum imama.” denip niyet edilir.

İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp “Allâhuekber” diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve “Sübhaneke” duasını okunur. Ardından, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır ki cemaat de aynısını yapar. Ardından imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve imamın okuduğu sûre ile âyetleri dinler. Ardından imamla birlikte rükû ve secde edilir.

Ardından 2. rek’âta kalkılıp eller göbek altında bağlanır. İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahuekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Ardından, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahuekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde edilerek namaz bitirilir.

Sonra, imam minber’e çıkarak “Bayram hutbesi”ni okur. Hutbenin ardından dua edilir. Bayram namazının kılınışının akıllarda kalması için “İki salla bir bağla üç salla bir yat.” şeklinde bir tekerleme de yapılmıştır.

Bingöl Cami ve Mescitleri

Cumhuriyetin ilanından sonra Eski Bingöl’ün bulunduğu Çapakçur Deresi’nin kenarına bir cami yapılmıştır Bundan sonra Bingöl’ün yerleşiminin gelişmesiyle birlikte yeni camiler yapılmaya başlanmışsa da bunların mimari ve sanat tarihi yönünden bir özelliği bulunmamaktadır Öncelikle Hacı Hıdır Efendi kendi ismini taşıyan bir cami yaptırmıştır Bunun ardından Hükümet Konağı’nın bulunduğu alana modern bir cami yapılmıştır Bunu Hafız Behçet Akbulut’un Kiğı Zermek (Yel Değirmeni), Şeyh Cemal Sinan’ın Dimlek (Karaçubuk) Köyü’nde yaptırdığı camiler izlemiştir

Halkın maddi katkıları ve devletin de yardımıyla Karlıova,Genç, Solhan ve Kiğı ilçelerine yeni camiler yapılmıştır Depremler sonunda yıkılan bu camilerin yerine yenileri yapılmıştır

Kiğı Camisi (Kiğı)

Kiğı ilçesinin en eski eserlerinden Kiğı Camisi, minaresi üzerindeki bir yazıttan Bayındırlı (Akkoyunlu) Fahreddin Kutluk Bey’in oğlu Pir Ali Bey tarafından l401-1402 yılında yaptırılmıştır Eski bir kaynakta da yıkılan minarenin Hacı Hasan tarafından onarıldığı,Pir Ali Bey oğlu Pirtan Bey tarafından yenilendiği yazılıdır

Caminin minberini Hacı Recep Bey isimli bir sanatçı yapmıştır

Dikdörtgen planlı cami çeşitli onarımlar nedeniyle günümüze orijinal durumu ile gelememiştir Taş temelli,tek katlı, kerpiç duvarlı caminin üzeri düz bir damla örtülmüştürİçerisinde önemli bir mimari bezeme bulunmamaktadır Köşedeki temk şerefeli minare yuvarlak gövdeli,taş külahlıdır

Cami l734’de Hacı Süleyman,1767’de Halil Bey,1794 de Kiğı Mirlivası Mehmet Paşa onarmıştır

Caminin avlusunda Kiğı eşrafından Hacı Mehmet Efendi’nin mezarı bulunmaktadır Bu kişi ilminin yanı sıra biniciliği ve silahşorluğu ile de tanınmıştır Hacı Mehmet Efendi, Şeyh Hacı Yusuf Efendi aracılığı ile Palulu Şeyh Mahmudi Samini Efendi’den icazet almış ve konağının yanına bir mescit ile kütüphane yaptırmıştır.