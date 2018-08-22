Peş peşe meydana gelen korkunç kazalar! Bayram bilançosu ağırlaşıyor

Bingöl’de kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 8'e yükselirken, Samsun'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ise biri 4 aylık bebek olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de ağır yaralandı. Ne yazık ki alınan tedbirlere ve yapılan uyarılara rağmen, yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen 5 günlük kaza bilançosu çok ağır oldu: 80 ölü, 333 yaralı...

BİNGÖL’DE FECİ KAZA! KAMYONET İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 8 ÖLÜ, 7 YARALI

Kaza, Solhan ilçesi Şeref yolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 K 2946 plakalı kamyonet ile 46 D 9898 plakalı otomobil çarpıştı.

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Olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinden ambulanslarla alınarak Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.Hastaneye kaldırılan yaralılardan 1’inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazada yaşamını yitirenlerin, otomobil sürücüsü Eyüp Yıldırım, Mirza Yıldırım, Adalet Aslaner, Caner, Güler, Zeki, Muzaffer ve Eda Eder olduğu

öğrenildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 6 kişinin öldüğü, 9 kişinin de yaralandığı öğrenilmişti.

Kamyonette bulunanların Elazığ’a taziyeye gitmek için yola çıktığı öğrenildi.

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SAMSUN’DA KATLİAM GİBİ KAZA: 5 ÖLÜ, 3 YARALI

Samsun’da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i 4 aylık bebek olmak üzere 4 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, Samsun’un Çarşamba ilçesi Çarşamba Salıpazarı karayolu 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Barış Çörtük (24) idaresindeki 34 MJR 13 plakalı otomobil, Ferhat Bal idaresindeki 34 RJM 12 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Barış Çörtük, Hasan Basri Çakır (70), Nurten Gökçeoğlu ile 4 aylık Ayaz Çörtük adlı bebek hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü Ferhat Bal ile Bekir Sarı, Birsen Bal ve Selin Keskin (24), yaralandı. Selin Keskin’in kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Ancak, Selin Keskin’in Çarşamba Devlet Hastanesinden Samsun’daki Gazi Devlet Hastanesine sevk edildiği ve hayatını kaybetmediği, ancak ameliyata alındığı ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KURBAN BAYRAMI TATİLİNDE 5 GÜNLÜK KAZA BİLANÇOSU: 81 ÖLÜ, 332 YARALI

9 gün olarak açıklanan Kurban Bayramı tatilinde yine çok sayıda kaza meydana geldi. 17 Ağustos cuma günü mesai bitiminden bayramın ikinci günü olan 22 Ağustos çarşamba günü saat 20.00´a kadar 95 kaza meydana geldi. Kazalarda 81 kişi hayatını kaybetti, 332 kişi yaralandı.

Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar, geçen Cuma günü mesai bitimi sonrası memleketlerine ve tatil yörelerine gitmek için yollara düştü. Trafikte yoğunluk yaşanırken, alınan önlemler ve yapılan tüm uyarılara karşın ülkenin dört bir yanından yine kaza haberleri geldi.

Cuma günü mesai bitimi olan saat 18.00’den gece yarısına kadar Manisa’da 2, Ordu, Bursa ve Düzce’de meydana gelen 5 ayrı kazada, 5 kişi öldü, 27 kişi yaralandı.

Tatilin ilk günü olan 18 Ağustos Cumartesi günü 21 kaza oldu. Malatya, Çorum ve Antalya'da 2'şer, Niğde, Balıkesir, Manisa, Aydın, İzmir, Adıyaman, Hatay, Bursa, Kütahya, Ordu, Hakkari, Afyonkarahisar, Bolu, Şanlıurfa ve Çankırı'da meydana gelen kazalarda 17 kişi öldü, 67 kişi de yaralandı.

19 Ağustos Pazar günü ise 20 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 21 kişi öldü, 90 kişi de yaralandı. Kazalar Konya'da 3, Manisa'da 2, Samsun, Elazığ, Osmaniye, Kocaeli, Kırıkkale, Mardin, İzmir, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Bartın, Uşak, Kütahya, Malatya, Yalova, Sakarya’da meydana geldi.

Arife günü olan 20 Ağustos Pazartesi günü Çorum, Bursa, Manisa ve Sakarya, Uşak, Kocaeli, ve Zonguldak'ta ikişer, İstanbul, Antalya, Edirne, Karaman, Burdur, Şanlıurfa ve Gümüşhane'de toplam 21 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 8 kişi öldü, 60 kişi de yaralandı.

Kurban Bayramı'nın ilk günü 21 Ağustos salı, İstanbul ve Sakarya'da 2'şer olmak üzere, Uşak, Kocaeli, Adana, Çorum, Gümüşhane, Tunceli, Antalya ve Ankara'da toplam 12 kaza oldu. Bu kazalarda 6 kişi öldü, 35 kişi de yaralandı.

Kurban Bayramı'nın ikinci günü olan 22 Ağustos günü saat 20.00'ya kadar ise 17 kaza meydana geldi. Gümüşhane, Antalya ve Adıyaman'da 2'şer, Sivas, Bursa, Gaziantep, Kırıkkale, Zonguldak, Niğde, Kahramanmaraş, Samsun, Burdur, Bingöl ve Kocaeli'de yaşanan kazalarda, 20 kişi öldü, 54 kişi de yaralandı. AJANSLAR