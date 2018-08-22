Peş peşe meydana gelen korkunç kazalar! Bayram bilançosu ağırlaşıyor

Bingöl’de kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 6'ya yükselirken, Samsun'da ise iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i 4 aylık bebek olmak üzere 4 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de ağır yaralandı. Ne yazık ki alınan tedbirlere ve yapılan uyarılara rağmen, yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen 5 günlük kaza bilançosu çok ağır oldu: 78 ölü, 335 yaralı...

BİNGÖL’DE FECİ KAZA! KAMYONET İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 6 ÖLÜ, 9 YARALI

Kaza, Solhan ilçesi Şeref yolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 K 2946 plakalı kamyonet ile 46 D 9898 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 2’si çocuk 6 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinden ambulanslarla alınarak Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.Hastaneye kaldırılan yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kamyonette bulunanların Elazığ’a taziyeye gitmek için yola çıktığı öğrenildi.

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SAMSUN’DA KATLİAM GİBİ KAZA: 4 ÖLÜ, 3 YARALI

Samsun’da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i 4 aylık bebek olmak üzere 4 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, Samsun’un Çarşamba ilçesi Çarşamba Salıpazarı karayolu 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Barış Çörtük (24) idaresindeki 34 MJR 13 plakalı otomobil, Ferhat Bal idaresindeki 34 RJM 12 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Barış Bal ile Selin Keskin (24), Hasan Basri Çakır (70) ile 4 aylık Ayaz Çörtük adlı bebek hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü Ferhat Bal ile Bekir Sarı, Birsen Bal ve Nurten Gökçeoğlu yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KURBAN BAYRAMI TATİLİNDE 5 GÜNLÜK KAZA BİLANÇOSU: 78 ÖLÜ, 335 YARALI

9 gün olarak açıklanan Kurban Bayramı tatilinde yine çok sayıda kaza meydana geldi. 17 Ağustos cuma günü mesai bitiminden bayramın ikinci günü olan 22 Ağustos çarşamba günü saat 16.00´ya kadar 95 kaza meydana geldi. Kazalarda 78 kişi hayatını kaybetti, 335 kişi yaralandı.

İHA