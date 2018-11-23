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Bingöl’de otomobilin çarptığı anne ile kızı öldü

Bingöl merkezde, iddiaya göre süratli olan otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan anne ile 2 yaşındaki kızına çarptı. Kazada ağır yaralanan anne-kız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

android-time 21:26
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Bingöl’de otomobilin çarptığı anne ile kızı öldü
Bingöl merkezde, iddiaya göre süratli olan otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan anne ile 2 yaşındaki kızına çarptı. Kazada ağır yaralanan anne-kız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Bingöl-Muş karayolu üzerindeki Kaleönü Mahallesi’nde meydana geldi.

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İddiaya göre, aşırı hızla ilerleyen İlhami Erdoğmuş yönetimindeki 12 AS 653 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Irmak Beğişgeç (23) ve kızı Büşra Beğişgeç'e çarptı.

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50 METRE SÜRÜKLENDİ

Çarpmanın şiddetiyle otomobilin üzerine fırlayan anne Irmak Beğişgeç, yaklaşık 50 metre sürüklendi.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne ile kızı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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Sürücü İlhami Erdoğmuş, gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. DHA

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Son güncelleme: android-time 21:5223.11.2018
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