Bingöl’deki nevruzda ‘bozkurt işareti’ yapan 2 genç kız alandan çıkarıldı

Saray Mahallesi Sağlık Caddesi’nde düzenlenen nevruz etkinliğine katılanlar müzik eşliğinde halay çekerek, ateş üzerinden atladı.
BOZKURT İŞARETİ YAPINCA ALANDAN UZAKLAŞTIRILDILAR
Partililerin halay çektiği esnada 18 yaşından küçük 2 kızın, bozkurt işareti yaparak halay çektiği görüldü. Alandaki partililerin tepkisi üzerine polis, bozkurt işareti yapan başörtülü 2 kızı, alandan uzaklaştırmak istedi. Polise direnen ve bir süre daha ülkücü işareti yaparak halay çekmeye çalışan kızları polis, alandan uzaklaştırdı. Konuşmaların ardından alanda nevruz ateşi yakıldı. Etkinlik, müzik eşliğinde çekilen halaylarla sona erdi.
DHA