Bingöl’deki nevruzda ‘bozkurt işareti’ yapan 2 genç kız alandan çıkarıldı

Bingöl'de, HDP ve DBP'nin düzenlediği nevruz etkinliğinde konuşan HDP Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy, "Kürtlerle kavga ederseniz, Orta Doğu'da muaffak olamazsınız" dedi. Kutlamalar sırasında 2 genç kızın, bozkurt işareti yaparak halay çekmesi tepkiye yol açarken, polis 2 kızı alandan uzaklaştırdı.

Saray Mahallesi Sağlık Caddesi’nde düzenlenen nevruz etkinliğine katılanlar müzik eşliğinde halay çekerek, ateş üzerinden atladı.

BOZKURT İŞARETİ YAPINCA ALANDAN UZAKLAŞTIRILDILAR

Partililerin halay çektiği esnada 18 yaşından küçük 2 kızın, bozkurt işareti yaparak halay çektiği görüldü. Alandaki partililerin tepkisi üzerine polis, bozkurt işareti yapan başörtülü 2 kızı, alandan uzaklaştırmak istedi. Polise direnen ve bir süre daha ülkücü işareti yaparak halay çekmeye çalışan kızları polis, alandan uzaklaştırdı. Konuşmaların ardından alanda nevruz ateşi yakıldı. Etkinlik, müzik eşliğinde çekilen halaylarla sona erdi.

DHA