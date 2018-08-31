Bir acı haber de Hakkari’den! Bir askerimiz şehit

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerin, yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı (EYP) infilak ettirmesi sonucu bir asker şehit oldu.

Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik beldesi Evliye Tepe’de güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyon sırasında PKK’lı teröristler, önceden yola tuzakladıkları EYP’yi uzaktan kumandayla infilak ettirdi. Patlamada, bir asker şehit oldu. Saldırının ardından bölgeye takviye kuvvetler sevk edildi. Kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Hakkari Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “31.08.2018 günü ilimiz Yüksekova ilçesi Büyükçiftlik beldesi Evliya Tepede bölücü terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan EYP'nin (el yapımı patlayıcı) uzaktan kumanda ile infilak ettirilmesi sonucu 1 askeri personel şehit olmuştur. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.