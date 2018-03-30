Bir aileyi yok eden magandanın otomobili bulundu

Kayseri'de, geçtiğimiz günlerde otomobil ile ambulansın çarpıştığı ve 6 kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazasına neden olduğu belirlenen lüks otomobil, kent merkezinde bir binanın otoparkında bulundu. Aracın sürücüsünün A.Ö. olduğu ve sebep olduğu kazanın ardından Gürcistan'a kaçtığı belirlendi.

Kaza, geçen 25 Mart’ta Kayseri Çevre Yolu Nalçik Bulvarı’nda meydana geldi. Malatya’dan Kayseri istikametine giden Mustafa Üzüm yönetimindeki otomobil, iddiaya göre başka bir otomobilin sıkıştırması sonucu kontrolden çıktı. Üzüm’ün şerit değiştirmesiyle, karşı yönden gelen ve Malatya’ya cenaze götüren özel ambulansla kafa kafaya çarpıştı. Can pazarının yaşandığı kaza nedeniyle olay yerine polis ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, otomobilin sürücüsü Mehmet Üzüm (36), eşi Zehra (29), çocukları Safiye Nur (6) ve Hamza (8) ile yakınları Mustafa Üzüm (29) ve Soner Üzüm’ün (29) yaşamını yitirdiğini belirledi.

GÜRCİSTAN’A KAÇTI İDDİASI

Olay sonrası Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaşanan kazada Mustafa Üzüm’ün kullandığı otomobilin, beyaz renkli bir otomobilin sıkıştırması sonucu karşı şeride geçerek ambulansla çarpıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Oluşturulan özel ekip, MOBESE ve güvenlik kameralarından yola çıkarak belirlediği aynı model ve renkte 200 otomobili incelemeye aldı. İncelemede kazaya neden olan otomobilin 38 plakalı beyaz renkli lüks bir araç olduğu ve kazanın meydana geldiği gün yolda makas atarak ilerlediği belirlendi. Ekipler lüks otomobili kent merkezinde bir binanın otoparkında buldu. Otomobilin hasarlı olduğu görüldü. Aracın sürücüsünün A.Ö. olduğu ve Gürcistan’a kaçtığı belirlendi. Olayın zanlısının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

KAYSERİ, (DHA)