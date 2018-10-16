Bir akıl almaz kaza! Olan 20 yaşındaki Gizem’e oldu

İstanbul Maltepe'de meydana gelen olayda, 1 ay önce hemşire olan 20 yaşındaki Gizem Altunoğlu 5 Ekim sabahı saat 08.00 sıralarında işe gitmek için evden çıktı. Minibüse binen genç hemşire Maltepe'de indi. Bu sırada Merve Kostereli'nin kullandığı araç genç hemşireye çarptı. Kazayı gören vatandaşlar, genç hemşireyi hemen hastaneye götürdü. Gizem, bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücü Merve Kostereli ile yanındaki arkadaşı Tunç Öcal gözaltına alındı.
Gözaltına alınan ikilinin sabaha kadar bir eğlence mekânında eğlendiği ve Merve Kostereli'nin 0.90 promil, ses yarışmalarına katılan şarkıcı Tunç Öcal'ın 0.79 promil alkollü olduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen sürücü Merve Kostereli, yanındaki alkollü arkadaşı Tunç Öcal'ın saçını çekmesi sonucu kazanın meydana geldiğini iddia etti ve serbest bırakıldı. Sürücü Kostereli'nin saçını çektiği iddia edilen Tunç Öcal ise tutuklandı. Tunç Öcal ise Merve Kostereli'nin iddialarını reddetti.
Olayı duyan Gamze Altunoğlu'nun ailesi hastaneye akın etti. Kısa bir süre önce Yuşa Cebeci ile sözlenen ve evlilik planları yapan Gizem Altunoğlu'nun hayatını kaybettiğini öğrenen aile gözyaşlarına boğuldu. Merve Kostereli'nin serbest kalmasına ise aile isyan etti.
Sözcü Gazetesi'ne konuşan baba Fahri Altunoğlu,” Bu yaşanan kaza değil, cinayettir. Benim kızım yıllarca hem okudu hem çalıştı. Zorluklarla büyüttük. Yaklaşık 6 ay sonra evlenecekti. Düğün hazırlıkları yapıyordu. Biz Merve Kostereli'nin de cezasını çekmesini istiyoruz” dedi.
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