Bir ayda 45 kadın öldürüldü

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu eylül ayı kadın cinayeti raporunu yayınladı. Platformun raporuna göre eylül ayında 45 kadın erkekler tarafından öldürüldü.

Her ay düzenli olarak kadın cinayetleriyle ilgili rapor hazırlayan Kadın Ciyanetlerini Durduracağız Platformu Eylül 2018 raporunu yayınladı. Buna göre; 2018 yılının eylül ayında 45 kadın öldürüldü, çocuk istismarı ve cinsel şiddet devam etti. Bir önceki aya göre geçtiğimiz eylül ayında kadın cinayeti sayısı arttı. Bu ay işlenen kadın cinayetlerinin 11'i şüpheli ölüm olarak kaydedilirken, 12 kadının neden öldürüldüğü tespit edilemedi. 13 kadının ise kendi hayatına dair karar almak isterken öldürüldüğü öğrenildi.

KADINLAR BİLİNÇLENİYOR

Raporda şu ifadeler yer aldı; “Kadınların kim tarafından, neden öldürüldüğü tespit edilmedikçe; adil yargılama yapılmayıp şüpheli, sanık ve katiller caydırıcı cezalar almadıkça, önleyici tedbirler uygulanmadıkça şiddetin canilik boyutu sürmeye devam ediyor. Denizli'de 34 yaşındaki Makbule Kocaman, evli olduğu Ömer Kocaman tarafından boğularak öldürüldü. Makbule Kocaman'ın şiddet gördüğü gerekçesiyle Ömer Kocaman'dan daha önce şikayetçi olduğu biliniyor. Bu ay içerisinde gördük ki kadınlar gün geçtikçe hakları hakkında bilinçleniyor ve yasalara başvuruyor, şiddetten korunmak için her yolu deniyor. Hatta korunma için çocukların dahi istismara uğradıktan sonra direkt karakola gidip şikayet etmeleri söz konusu. Bunda ülkede yükselen kadın hareketinin etkisi büyük.

YASA ETKİN UYGULANMALI

Kadınlar hatta çocuklar şiddete karşı bilinçli ve örgütlü hareket ederken; özellikle kadın cinayetinde sayının her ay artmasında artık devletin somut bir adım atmıyor olması temel neden olarak karşımıza çıkıyor. Babası tarafından defalarca istismara uğrayan 17 yaşındaki P.E., emniyete çocuk şubeye giderek şikayetçi oldu. Okulunda Risk Tarama Formu uygulansaydı istismar çok önceden tespit edilecek ve P.E. yıllarca cinsel istismara maruz kalmadan koruma altına alınmış olacaktı. Kadınların ve çocukların erkek şiddetinden korunmak için 6284 sayılı Koruma Kanunu dışında çareleri yokken yasanın devlet tarafından etkin uygulanması ve basında buna göre haberlerin yer alması gerekiyor. Aksi halde kadına yönelik erkek şiddeti giderek artarken basında da “6284 can alıyor” haberleriyle karşılaşıyoruz.

EKONOMİK KRİZ BAHANE OLAMAZ

Bu ay içerisinde erkekler, işsiz kaldığı ve geçim sıkıntısı çektiği için ya da alacağı olduğunu bahane ederek 6 kadın cinayeti işledi. Hiçbir durum kadın cinayetinin bahanesi olamadığı gibi; erkek şiddetin bahanesi de ekonomik kriz olamaz. Geçim sıkıntısının bedelini kadınlar canlarıyla ödeyemez. Mersin'de uzun süredir işsiz olan Mehmet Kaya, evli olduğu Zehra Kaya ve çocuklarını ateşli silahla öldürdükten sonra intihar etti. Aksaray'da 43 yaşındaki Nuray Çil, evli olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ramazan Çil tarafından ateşli silahla satış yaptığı tezgahın önünde öldürüldü. Bu ay içerisinde en çok kadın cinayetinin işlendiği iller şu şekilde; İstanbul 7, Mersin 4, Ankara 2, Aksaray 2.